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Akhisarspor’da efsane başkan Hüseyin Eryüksel görevi devretti
TFF 1.Lig

Akhisarspor’da efsane başkan Hüseyin Eryüksel görevi devretti

TFF 1. Lig'de mücadele veren Akhisarspor'da 10 yılı aşkın süredir başkanlık görevini yürüten Hüseyin Eryüksel, yönetim kurulu toplantısında görevini Asbaşkan Fatih Karabulut'a devretti.

5 Aralık 2019 14:49

Akhisarspor’un Asbaşkanlık görevini yürüten Fatih Karabulut, takımın yeni başkanı oldu. 10 yıldır takımın başkanlığını yürüten Hüseyin Eryüksel, yönetim kurulu toplantısında görevi Asbaşkan Fatih Karabulut’a devretti. Eski başkan Eryüksel’in yeni yönetimde asbaşkanlık görevini yürüteceği öğrenildi. Ege temsilcisi, 10 yılı aşkın süredir koltukta oturan Hüseyin Eryüksel yönetiminde tarihinde ilk kez Süper Lig’e çıkıp 7 yıl düşmeden mücadele ederken 2 Türkiye Kupası, 2 Süper Kupa finali oynadı. Akhisar, bu dönemde 2018 yılındaki finallerde Türkiye Kupası ve Süper Kupa’yı tarihinde ilk kez kazanmayı başardı.

Yeni yönetim kurulu henüz değişen başkanlık göreviyle ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

Son güncelleme 14:49 | 5 Aralık 2019
Akhisarspor Hüseyin Eryüksel süper lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
13 8 27
2 Istanbul Basaksehir
13 7 25
3 Besiktas
13 7 24
4 Trabzonspor
13 6 23
5 Alanyaspor
13 6 22
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