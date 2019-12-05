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Adem’e ‘Büyük’ tepki! Yaptığı hareket sosyal medyada olay oldu…
Ziraat Türkiye Kupası

Adem’e ‘Büyük’ tepki! Yaptığı hareket sosyal medyada olay oldu…

Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray'a Tuzlaspor'a 2-0 mağlup olduğu maçta sarı kırmızılıların golcüsü Adem Büyük'ün Tuzlaspor kalecisi Bayram Olgun'a yaptığı hareket sosyal medyada gündem oldu. Yaşananlar sonrası Adem Büyük'e çok sert tepkiler vardı...

5 Aralık 2019 10:33

Ziraat Türkiye Kupası’nda G.Saray kendi evinde Tuzlaspor’a 2-0 yenilerek taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı. Mücadelenin 77. dakikasında gergin anlar yaşandı ve tansiyon yükseldi.

BAYRAM’IN SOL AYAĞINA BASTI

Galatasaryalı Adem Büyük, topu kontrol ettikten sonra eline alan Tuzlaspor kalecisi Bayram Olgun’un yerde olan sol ayağına bastı. Acı içinde yerde kalan Bayram eğilerek kendisine bir şeyler söyleyen Ahmet Çalık ve Adem Büyük’e sinirlenerek ayağa kalktı. Yaşanan kargaşada Adem Büyük bir anda kendini yer buldu.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI Hakem Volkan Bayarslan, pozisyonun ardından Tuzlaspor kalecisi Bayram’ı sarı kartla cezalandırdı. Yaşanan gerilim, sosyal medyada gecenin en çok konuşulan olaylarından biri oldu. Sosyal medyada Adem’in o hareketine tepki yağdı…

Son güncelleme 12:02 | 5 Aralık 2019
Adem Büyük galatasaray sosyal medya tepki Tuzlaspor
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