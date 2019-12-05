Adem’e ‘Büyük’ tepki! Yaptığı hareket sosyal medyada olay oldu…

Ziraat Türkiye Kupası’nda G.Saray kendi evinde Tuzlaspor’a 2-0 yenilerek taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı. Mücadelenin 77. dakikasında gergin anlar yaşandı ve tansiyon yükseldi.

BAYRAM’IN SOL AYAĞINA BASTI

Galatasaryalı Adem Büyük, topu kontrol ettikten sonra eline alan Tuzlaspor kalecisi Bayram Olgun’un yerde olan sol ayağına bastı. Acı içinde yerde kalan Bayram eğilerek kendisine bir şeyler söyleyen Ahmet Çalık ve Adem Büyük’e sinirlenerek ayağa kalktı. Yaşanan kargaşada Adem Büyük bir anda kendini yer buldu.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI Hakem Volkan Bayarslan, pozisyonun ardından Tuzlaspor kalecisi Bayram’ı sarı kartla cezalandırdı. Yaşanan gerilim, sosyal medyada gecenin en çok konuşulan olaylarından biri oldu. Sosyal medyada Adem’in o hareketine tepki yağdı…

Adem büyük ama o da mide bulandırıyor. — Abdal Efendi (@uykusuzabdal) December 4, 2019

Adem büyük ayıp ayıp soyisim büyük ama küçüldün o hareketle.. — Caner Kır (@CanerKr13) December 5, 2019

Ezelden beri sevmiyorum bu adem büyük denen şahsı. https://t.co/gCRDQTPu5Y — Kaptanların dibi ¹ (@MurattMerth) December 5, 2019

Ömer bayram'ın suçunu hafifletmek adına ortaya karışık Pereira soslu ahlak muhabbeti yapanlar adem büyük için tek kelime etmeyecekler mi!? O zaman sizin ahlakınız nerede kaldı ki!? — Turgay Demir (@turgaydemirr) December 5, 2019

Adem Büyük gibileri yetiştirdiğin için #fatihterimistifa — Mathemagicien (@Mathemagicien1) December 5, 2019