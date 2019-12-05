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İngiltere Premier Lig

600 milyon TL’lik Türk! Çağlar City yolunda…

İngiliz Daily Mail gazetesi, 23 yaşındaki milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü'nün ara transferde 80 milyon Pound'a Premier Lig şampiyonu Manchester City'e gideceğini yazdı.

5 Aralık 2019 07:58

Çağlar Söyüncü, Türk futbol tarihine geçmek üzere… İngiliz gazetesi Daily Mail, Leicester City'de oynadığı futbolla dikkat çeken başarılı stoperin ara transferde Manchester City'ye imza atabileceğini belirtti. Gazete, savunmada iyi bir oyuncuya ihtiyacı olan Teknik Direktör Pep Guardiola'nın 23 yaşındaki milli futbolcumuzu istediğini yazdı. Türk Milli Takımı’nda Merih Demiral ile birlikte yakaladıkları uyum sonrası ‘Turkish Wall’ (Türk duvarı) olarak adlandırdıkları Çağlar için kulübü Leicester'ın 80 milyon pound (600 milyon TL) talep ettiği bildirildi.

2016’DA 17 MİLYONDU

Milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü, 2016'da Altınordu'dan Freiburg'a 2.65 milyon Euro'ya (17 milyon TL) transfer olmuştu. Genç stoper, iki yıl sonra 21 milyon Euro (133 milyon TL) bonservis bedeli karşılığında Leicester City'ye gitti.

Genç yıldız, Manchester City'ye transferi durumunda Türk futbol tarihinin en yüksek bonservis bedeli ödenen oyuncusu olacak. Şu andaki rekor 22 milyon Euro ile Everton'a giden Cenk Tosun'a ait.

Son güncelleme 08:00 | 5 Aralık 2019
Çağlar Söyüncü Manchester City transfer
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OGP
1 Sivasspor
13 8 27
2 Istanbul Basaksehir
13 7 25
3 Besiktas
13 7 24
4 Trabzonspor
13 6 23
5 Alanyaspor
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