600 milyon TL’lik Türk! Çağlar City yolunda…

Çağlar Söyüncü, Türk futbol tarihine geçmek üzere… İngiliz gazetesi Daily Mail, Leicester City'de oynadığı futbolla dikkat çeken başarılı stoperin ara transferde Manchester City'ye imza atabileceğini belirtti. Gazete, savunmada iyi bir oyuncuya ihtiyacı olan Teknik Direktör Pep Guardiola'nın 23 yaşındaki milli futbolcumuzu istediğini yazdı. Türk Milli Takımı’nda Merih Demiral ile birlikte yakaladıkları uyum sonrası ‘Turkish Wall’ (Türk duvarı) olarak adlandırdıkları Çağlar için kulübü Leicester'ın 80 milyon pound (600 milyon TL) talep ettiği bildirildi.

2016’DA 17 MİLYONDU

Milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü, 2016'da Altınordu'dan Freiburg'a 2.65 milyon Euro'ya (17 milyon TL) transfer olmuştu. Genç stoper, iki yıl sonra 21 milyon Euro (133 milyon TL) bonservis bedeli karşılığında Leicester City'ye gitti.

Genç yıldız, Manchester City'ye transferi durumunda Türk futbol tarihinin en yüksek bonservis bedeli ödenen oyuncusu olacak. Şu andaki rekor 22 milyon Euro ile Everton'a giden Cenk Tosun'a ait.