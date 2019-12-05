SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Ceren Özdemir'in katil zanlısından kan donduran ifadeler!
24 Erzincaspor Beşiktaş saat kaçta, hangi kanalda? BJK kupada ilk maçına çıkıyor…
Ziraat Türkiye Kupası

24 Erzincaspor Beşiktaş saat kaçta, hangi kanalda? BJK kupada ilk maçına çıkıyor…

Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası'ndaki ilk maçında 24 Erzincanspor karşısında çıkıyor. Abdullah Avcı'nın rotasyona gidilmiş kadro ile çıkması beklenen Beşiktaş'a karşı mücadele edecek 24 Erzincanspor zorlu rakibini yenerek bir sürprize imza atmak istiyor. Peki, Beşiktaş 24 Erzincanspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

5 Aralık 2019 10:51

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Beşiktaş, 24 Erzincanspor'u ağırlıyor. İlk maçta avantaj sağlayacak bir skor elde etmek isteyen Beşiktaş karşında Erzincanspor sürpriz peşinde olacak. Peki, 24 Erzincaspor Beşiktaş ZTK maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

24 ERZİNCANSPOR BEŞİKTAŞ HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında bu akşam 24 Erzincaspor’u konuk edecek. 5 Aralık Perşembe günü saat 20.45'te başlayacak. Mücadele A Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Son güncelleme 10:51 | 5 Aralık 2019
24 Erzincanspor beşiktaş bjk Erzincanspor Ziraat Türkiye Kupası
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
13 8 27
2 Istanbul Basaksehir
13 7 25
3 Besiktas
13 7 24
4 Trabzonspor
13 6 23
5 Alanyaspor
13 6 22
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
YAKINDAKİ MAÇLAR
Fenerbahçe
Yarın - 20:30
-
Gençlerbirligi
Yeni Malatyaspor
07/12/2019 - 15:00
-
Sivasspor
TÜMÜNÜ GÖR