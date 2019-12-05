24 Erzincaspor Beşiktaş saat kaçta, hangi kanalda? BJK kupada ilk maçına çıkıyor…

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Beşiktaş, 24 Erzincanspor'u ağırlıyor. İlk maçta avantaj sağlayacak bir skor elde etmek isteyen Beşiktaş karşında Erzincanspor sürpriz peşinde olacak. Peki, 24 Erzincaspor Beşiktaş ZTK maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

24 ERZİNCANSPOR BEŞİKTAŞ HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında bu akşam 24 Erzincaspor’u konuk edecek. 5 Aralık Perşembe günü saat 20.45'te başlayacak. Mücadele A Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.