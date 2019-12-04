Yedek kulübelerini su bastı! Hekimoğlu Trabzon Medipol Başakşehir maçı…

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında 2. Lig Beyaz Grup takımı Hekimoğlu Trabzon, Süper Lig’in güçlü temsilcilerinden Medipol Başakşehir’i ağırladı.

Vakfıkebir İlçe Stadı’nda oynanan ve saat 13.00’te başlayan maç öncesi büyük bir sürpriz yaşandı. Şehirde yaşanan yoğun yağış nedeniyle mücadelenin oynanacağı statta yedek kulübelerini su bastı.

Taç çizgilerinin önünde oluşan göletler nedeniyle Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk ve yedek futbolcular mecburi durumdan tribüne çıkarıldı. Aynı şekilde Hekimoğlu yedek kulübesi ve teknik heyet de mücadeleyi tribünden izlemeye karar verdi.

Top sürmenin imkansız olduğu zeminde futbolcular maçın oynanma kararının ardından sahaya çıktı. Medipol Başakşehir 5’inci dakikada Demba Ba’nın attığı golle 1-0 öne geçti. Maç atılan bu tek golle tamamlandı. Hekimoğlu Trabzon, maçın 28. dakikasında penaltı kaçırdı.

Su baskını yaşanan stadın o görüntüleri sosyal medyada da olay yarattı. İşte sosyal medyada yapılan paylaşımlar…

hekimoğlu trabzon-başakşehir maçında görüntü bu.. ondan sonra alt yapıdan oyuncu çıkmıyor, alt liglerden oyuncu gelmiyor diye anlatıyorsunuz. adamlar her hafta bu zeminde alt liglerde bu şekilde boğuşuyor, adam hangi ortamda yeteneklerini sergileyecek? pic.twitter.com/BQ1i4mEyFi — Simeone (@futbolyazar_) December 4, 2019

Hekimoğlu Trabzon – Başakşehir maçının yapıldığı saha bizim mahalledeki tarladan daha kötü. — Faruk Baştuğ (@farukbastug) December 4, 2019

Hayata bak Demba ba, Robinho Hekimoğlu Trabzon maçında su da kaydırak oynuyor — Eness (@enesseldemir) December 4, 2019

Hekimoğlu Trabzon – Başakşehir maçı neden böyle bir stadyum da oynanıyor ? Türkiye Kupası alt tur maçlarında bunun gibi stadyumlar da maçlar oynanıyor. TFF’nin bu konuyu kesinlikle çözmesi gerekiyor. Burada oynanan şey FUTBOL değil. @TFF_Org — Trabzonspor Yorum (@TSYorum_) December 4, 2019

Bu sahanın durumunu bilmiyormusunuz siz belkide o futbolcuların hayallerini çaldınız bugün amatörler #HekimoğluTrabzon — Olcay Cüre (@texants) December 4, 2019

Robinho hekimoğlu Trabzon deplasmanında halı sahadan hallice bir yerde maç yapıyor :) — Müzmin Bekar (@BERGUTAY_KZLKYA) December 4, 2019

Trabzon merkez takımını saha yok diye Vakfıkebir ilçesine rezil bir yerde maç oynatıp Trabzon şehrini rezil etmek ve spor kenti olduğumuzu söylemek rezillik… @huseyinorsktu@corasalih @Trabzonspor @1461trabzonk @hekimoglu_trb pic.twitter.com/fDZnWp5Vjr — Rahman şahin (@Rahmana90264932) December 4, 2019

TAKIMLARIN MAÇ ÖNCESİ İLK 11’İ:

HEKİMOĞLU TRABZON: Bekir Demircan, Miraç Acer, Talha Yazgan, Emre Akgün, Bahadır Erol, Volkan Altınsoy, Maksut Taşkıran, Samet Yalçın, Hakan Yavuz, Mertcan Çam, Taha Balcı

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan Babacan, Aziz Behich, Miguel Vieira, Carlos Ponck, Azubuike Okechukwu, Muhammed Sarıkaya, Gökhan İnler, Danijel Aleksic, Demba Ba, Berkay Özcan, Robinho