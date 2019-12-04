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Yedek kulübelerini su bastı! Hekimoğlu Trabzon Medipol Başakşehir maçı…
Ziraat Türkiye Kupası

Yedek kulübelerini su bastı! Hekimoğlu Trabzon Medipol Başakşehir maçı…

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir ile TFF 2. Lig ekibi Hekimoğlu Trabzon'u deplasmanda 1-0 mağlup etti. Karşılaşma öncesi Trabzon'daki yoğun yağış nedeniyle yedek kulübelerini su bastı. Görüntüler sosyal medyada tepki çekti.

4 Aralık 2019 13:52

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında 2. Lig Beyaz Grup takımı Hekimoğlu Trabzon, Süper Lig’in güçlü temsilcilerinden Medipol Başakşehir’i ağırladı.

Vakfıkebir İlçe Stadı’nda oynanan ve saat 13.00’te başlayan maç öncesi büyük bir sürpriz yaşandı. Şehirde yaşanan yoğun yağış nedeniyle mücadelenin oynanacağı statta yedek kulübelerini su bastı.

Taç çizgilerinin önünde oluşan göletler nedeniyle Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk ve yedek futbolcular mecburi durumdan tribüne çıkarıldı. Aynı şekilde Hekimoğlu yedek kulübesi ve teknik heyet de mücadeleyi tribünden izlemeye karar verdi.

Top sürmenin imkansız olduğu zeminde futbolcular maçın oynanma kararının ardından sahaya çıktı. Medipol Başakşehir 5’inci dakikada Demba Ba’nın attığı golle 1-0 öne geçti. Maç atılan bu tek golle tamamlandı. Hekimoğlu Trabzon, maçın 28. dakikasında penaltı kaçırdı.

Su baskını yaşanan stadın o görüntüleri sosyal medyada da olay yarattı. İşte sosyal medyada yapılan paylaşımlar…

 

 

TAKIMLARIN MAÇ ÖNCESİ İLK 11’İ:

HEKİMOĞLU TRABZON: Bekir Demircan, Miraç Acer, Talha Yazgan, Emre Akgün, Bahadır Erol, Volkan Altınsoy, Maksut Taşkıran, Samet Yalçın, Hakan Yavuz, Mertcan Çam, Taha Balcı

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan Babacan, Aziz Behich, Miguel Vieira, Carlos Ponck, Azubuike Okechukwu, Muhammed Sarıkaya, Gökhan İnler, Danijel Aleksic, Demba Ba, Berkay Özcan, Robinho

Son güncelleme 15:21 | 4 Aralık 2019
hekimoğlu trabzon Medipol Başakşehir su baskını Ziraat Türkiye Kupası
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OGP
1 Sivasspor
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2 Istanbul Basaksehir
13 7 25
3 Besiktas
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