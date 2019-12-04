VAR hızlanmalı

Altay penaltıyı kurtardı. Oyunu eliyle mükemmel kurdu. İyi gelişen atak ve Fenerbahçe golü attı. Sonrası tam bir hayal kırıklığı… Zaman makinesine girmiş gibi penaltı tekrar edildi. İki dakika önce öne geçen Fenerbahçe mağlup duruma düştü ve santra yaptı. Bu yaşananlar Fenerbahçeli oyuncularda tükenmişlik duygusuna yol açabilir ve ortaya bir sinir savaşı çıkabilirdi. Haklı olarak Ersun Yanal, Malatyaspor maçındaki penaltıyı söyledi. Daha bir hafta önce, Emre'nin penaltısında kural ihlali vardı.

EDIRNE'DEN KARS'A…

Türkiye’de hakemlerin, yardımcılarının, VAR hakemlerinin, hata yapmaması lazım. Yoksa işler daha zora girecek. Yardımcı hakemler çok önemli; penaltılarda hakemi uyaracak. Hakem kaleciye, “Bir ayağın penaltı atılırken çizgide olacak, çıkarsan, sarı görürsün. Tekrar edersen kırmızı olur” diyecek ve bu kuralı Edirne'den Kars'a uygulayacak. VAR odası, ofsaytlarda, daha çabuk karar verecek, sert faullerden sonra, ceza mekanizması hemen işleyecek. Yoksa bu sisteminin adı, “Türkiye Ligi VAR'ı” olur.

DİREKLER ARASINDA

Top istemedi mi gol olmaz, ne kadar uğraşırsanız uğraşın. Fenerbahçe'nin bu sezon tam 11 şutu direkten döndü; sekizi ise deplasman maçlarında… Bu önemli ayrıntı devam ederse, hakikaten moral bozar. Bunun adı şanssızlıktır ve yapacak bir şeyiniz yoktur. Ayrıca dış sahada kazanamama alışkanlık durumuna dönüşürse, bunun adı resmen deplasman fobisidir.

BÜYÜK MAÇ BÖYLE OLUR

Trabzonspor-Galatasaray maçında beklentilerim çok fazlaydı. 2012 yılından bu yana, iki takımın oynadığı maçlarda beraberlik yoktu. Yıllar sonra, gollü beraberliği gördük. İlk yarıdaki kötü futbolun yerine, ikinci devredeki futbolu çok beğendim. Tempo çok iyiydi. Özlemişim böyle kritik maçlardaki futbolu. Büyük maçlar hep böyle olmalı…

EURO 2020’DEKİ ŞANSIMIZ

Rakiplerimiz, İtalya, İsviçre, Galler… Baktım, kâğıt üzerinde hemen guruptan çıkmışız, kamuoyunda… Lokum gibi kura düşüncesinin yeni yansımasıdır bu… ‘Çok kolay, biz çıkarız' düşüncesi çok yanlış. Maç sahada kazanılır, maç içi değişkenler vardır ve her maçın canı farklıdır, bu da benim düşüncem.

BEŞİKTAŞ’IN BORCU

2 milyar759 milyon 185 bin 877 lira borcu var Beşiktaş'ın… Borç yiğidin kamçısıdır derler, bir de uçan kuşa borcu var sözü, yine literatürdeki cümlelerden biri olarak yer alır. Amatör şubelerin masrafı, maşallah dudak uçuklatıyor Beşiktaş'ta… Bakınız sadece Beşiktaş değil, bütün kulüpler borç sarmalında… Tasarrufla, altyapıya yatırımla bu borçlar dönmez. Ufukta ne gözüküyor biliyor musunuz? Yabancı sermayenin yaklaşan ayak sesleri…

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