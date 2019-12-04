Trabzonspor’un Basel deplasmanı biletleri satışta

Trabzonspor’un UEFA Avrupa Ligi C Grubu’nda İsviçre temsilcisi Basel ile 12 Aralık Perşembe günü deplasmanda yapacağı maçın misafir tribün biletleri satışa çıktı.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Basel maçı misafir tribün biletlerinin e-bilet.trabzonspor.org.tr adresi üzerinden 165 liradan satışa sunulduğu belirtildi.

Taraftarların dikkat etmesi gereken hususlara da işaret edilen açıklamada, sınırlı sayıda olan biletlerin satışının ‪9 Aralık Pazartesi günü saat 23.59’a kadar devam edeceği kaydedildi.