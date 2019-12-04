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Trabzonspor’un Basel deplasmanı biletleri satışta
Trabzonspor

Trabzonspor’un Basel deplasmanı biletleri satışta

Trabzonspor'un Basel ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın biletleri 165 TL'den satışa çıkarıldı.

4 Aralık 2019 21:50

Trabzonspor’un UEFA Avrupa Ligi C Grubu’nda İsviçre temsilcisi Basel ile 12 Aralık Perşembe günü deplasmanda yapacağı maçın misafir tribün biletleri satışa çıktı.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Basel maçı misafir tribün biletlerinin e-bilet.trabzonspor.org.tr adresi üzerinden 165 liradan satışa sunulduğu belirtildi.

Taraftarların dikkat etmesi gereken hususlara da işaret edilen açıklamada, sınırlı sayıda olan biletlerin satışının ‪9 Aralık Pazartesi günü saat 23.59’a kadar devam edeceği kaydedildi.

Son güncelleme 21:50 | 4 Aralık 2019
basel trabzonspor uefa avrupa ligi
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
13 8 27
2 Istanbul Basaksehir
13 7 25
3 Besiktas
13 7 24
4 Trabzonspor
13 6 23
5 Alanyaspor
13 6 22
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