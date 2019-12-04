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Tolgay Arslan: Mutlu değilim… Geceleri uyuyamıyorum
Fenerbahçe

Tolgay Arslan: Mutlu değilim… Geceleri uyuyamıyorum

Fenerbahçe'nin sahasında İstanbulspor'u mağlup ettiği karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Tolgay Arslan, fazla forma şansı bulamadığı için üzgün olduğunu söyledi.

4 Aralık 2019 07:26

Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında İstanbulspor'u 4-0 mağlup ettiği mücadelenin ardından Tolgay Arslan açıklamalarda bulundu.

Oynamaya hazır olduğunu söyleyen ve Ersun Yanal'a mesaj yollayan Tolgay, “İlk defa kariyerimde böyle bir şey yaşıyorum. Her sezon 35-40 maçı buluyordum. İlk haftalarda sakattım, aslında birkaç haftadır iyi hissediyorum kendimi. Maç eksiğim var, kapatmaya çalışıyorum. Hazırım, fitim, taraftara gerçek Tolgay'ı göstermeye çalışıyorum” ifadelerini kullandı.

Oynamadığı için mutlu olmadığını söyleyen ve espriyle karışık “Geceleri uyuyamıyorum” diyen 29 yaşındaki futbolcu, “Oynamayan oyuncu her zaman mutsuz olur. Ben de mutlu değilim… Geceleri uyuyamıyorum” dedi.

03 Aralık 2019 Ferdi Kadıoğlu ilk kez 11`de çıktı, iki dakikada şov yaptı! Fenerbahçeli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe formasıyla ilk kez bir resmi maçta ilk 11'de yer aldı. Genç futbolcu 15. dakikada Deniz Türüç`ün attığı golün asistini yaparken 1 dakika sonra ağları sarsan isim oldu. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 07:26 | 4 Aralık 2019
Fenerbahçe Tolgay Arslan
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
13 8 27
2 Istanbul Basaksehir
13 7 25
3 Besiktas
13 7 24
4 Trabzonspor
13 6 23
5 Alanyaspor
13 6 22
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