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TFF 1. Lig’de haftanın hakemleri
TFF 1.Lig

TFF 1. Lig’de haftanın hakemleri

TFF 1. Lig'in 14. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev yapacak hakemler belli oldu.

4 Aralık 2019 19:11

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre 14. hafta maçlarında görev alacak hakemler şunlar:

6 Aralık Cuma:

19.00 Eskişehirspor-Cesar Grup Ümraniyespor: Sarper Barış Saka

7 Aralık Cumartesi:

14.00 Hatayspor-Boluspor: Kadir Sağlam

16.30 Fatih Karagümrük-Ekol Hastanesi Balıkesirspor: Burak Şeker

19.00 Akhisarspor-İstanbulspor: Bülent Birincioğlu

8 Aralık Pazar:

14.00 Osmanlıspor-Altay: Mert Güzenge

16.30 Altınordu-Adanaspor: Atilla Karaoğlan

16.30 Bursaspor-Giresunspor: Onur Özütoprak

19.00 Adana Demirspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Suat Arslanboğa

9 Aralık Pazartesi:

19.00 Ekol Göz Menemenspor-Keçiörengücü: Turgut Doman

Son güncelleme 19:11 | 4 Aralık 2019
tff 1.lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
13 8 27
2 Istanbul Basaksehir
13 7 25
3 Besiktas
13 7 24
4 Trabzonspor
13 6 23
5 Alanyaspor
13 6 22
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