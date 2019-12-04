TFF 1. Lig’de haftanın hakemleri

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre 14. hafta maçlarında görev alacak hakemler şunlar:
6 Aralık Cuma:
19.00 Eskişehirspor-Cesar Grup Ümraniyespor: Sarper Barış Saka
7 Aralık Cumartesi:
14.00 Hatayspor-Boluspor: Kadir Sağlam
16.30 Fatih Karagümrük-Ekol Hastanesi Balıkesirspor: Burak Şeker
19.00 Akhisarspor-İstanbulspor: Bülent Birincioğlu
8 Aralık Pazar:
14.00 Osmanlıspor-Altay: Mert Güzenge
16.30 Altınordu-Adanaspor: Atilla Karaoğlan
16.30 Bursaspor-Giresunspor: Onur Özütoprak
19.00 Adana Demirspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Suat Arslanboğa
9 Aralık Pazartesi:
19.00 Ekol Göz Menemenspor-Keçiörengücü: Turgut Doman