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SON DAKİKA | Fenerbahçe’de Moses şoku! Devreyi kapattı…
Süper Lig

SON DAKİKA | Fenerbahçe’de Moses şoku! Devreyi kapattı…

Fenerbahçe'de dünkü İstanbulspor maçında attığı depar sırasında ağrı hisseden Moses'u sol üst adelesinin üst tarafında grade 2 kısmı yırtık tespit edildi. Yıldız futbolcunun büyük bir ihtimalle ilk devreyi kapattığı öğrenildi.

4 Aralık 2019 16:03

Fenerbahçe’de sakatlık şoku yaşanıyor… Fenerbahçe’de Victor Moses’in sol üst adalesinde kısmi yırtık tespit edildi. Ziraat Türkiye Kupası’nda İstanbulspor ile oynanan maçın ardından ağrı hisseden yıldız oyuncunun yapılan kontrollerinde ol üst adelesinin üst tarafında grade 2 kısmı yırtık tespit edildi. Hemen tedavisine başlanan oyuncunun büyük olasılıkla ilk devreyi kapattığı aktarıldı.

Moses Gençlerbirliği, Sivasspor, Beşiktaş, Çaykur Rizespor maçlarında forma giyemeyecek…

Sağlık heyeti 29 yaşındaki futbolcuyu devre arası kampına yetiştirmeye çalışacak.

04 Aralık 2019 Ali Koç`tan sert sözler! `Başlı başına çifte standart` Başkan Ali Koç`un, Fenerbahçe Dergisi`nin Aralık sayısında yer alan yazısında sert ifadeler yer aldı. Koç son haftalarda yapılan hakem hataları ve VAR tartışmaları nedeniyle `Fenerbahçe için kurallar sanki farklı uygulanmakta` dedi. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 16:06 | 4 Aralık 2019
Fenerbahçe Moses sakatlık SON dakika yırtık
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
13 8 27
2 Istanbul Basaksehir
13 7 25
3 Besiktas
13 7 24
4 Trabzonspor
13 6 23
5 Alanyaspor
13 6 22
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