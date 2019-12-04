Şenol Güneş: Falcı değiliz, bu yıl Milli Takım’ın yılı olsun!

A Milli Takım’da yeniden birlik ve beraberlik havası oluştuğunu ifade eden Güneş, “Birlikte hayal ettik, çalıştık ve başardık. Emeği geçen herkese teşekkürler. Nereden geldiğimizi ve nereye gideceğimizi biliyoruz. Elimizde iyi bir grup var, başarıyı gördüler. İleride iyi kötü her şeyi tecrübe edecekler. Diyalog ortamını sıcak tuttuk, kulüpleri, hocaları, oyuncuları ziyaret ettik. Gönlünü aldık. Buna da devam edeceğiz. Türk halkını milli takıma tekrar yakınlaştırdık” dedi.

‘ANADOLU SEYİRCİSİ BİZİ BAĞRINA BASTI’

”Eski, yeni oyuncuları kaynaştırdık. Emre ve Burak, kaptan olarak olağanüstü bir örnek olarak davrandılar. Öyle devam etmelerini umuyorum. Sorun çözücü oldular. En yetkilisi de en yetkisizi de sıcak oldu, takımın başarısı için bir araya geldi. Cumhurbaşkanımız da taraftar, ben de taraftarım, kadını, çocuğu, hepimiz taraftarız. Anadolu seyircisi bizi bağrına bastı. Oradan ayrılışımız tekrar buluşmak içindi. Döneceğiz.”

‘İNŞALLAH GÜZEL GÖRÜNÜRÜM’

”İnşallah dünya kupasında geçirdiğimiz gibi uzun 1.5 ayı bulan kamp döneminde zayıflamıştım elbisem bol olmuştu o günki firmadan şikayetçi oldular, bugün başka firmadan giyiniyorum. İnşallah yine kilom aynı gelir güzel görünürüm bir sıkıntı olmaz. ”

‘BÜTÜN TURNUVALARA KATILMAK İSTİYORUZ’

“İstanbul da bizi bağrına bastı. İnsan gol atmamaya sevinir mi? Biz sevindik. Stade de France’da yaşadıklarımız bizim için çok daha önemliydi. Aldığımız sonucun yanında taraftarımızın eleştiri aldığı dönemlerde Avrupa’ya örnek oldu. Çocuklarımıza imkan ve zaman vermeye, eğitime devam edeceğiz. Doğru projeler her zaman destek ister. Daha çok yakınlaşalım, birbirimizi anlayalım. Bu daha çok fikir üretmemizi sağlar. Bütün turnuvalara katılmak istiyoruz.”

‘BU ÇOCUKLAR HER ŞEY İÇİN MÜCADELE EDEBİLECEK GÜÇTE’

“Biz, komşusu açken rahatsız olan bir milletiz. Teröre, şiddete, kadına şiddete karşıyız. Rakiplerimizle ilgili daha geniş bilgi vereceğiz. Tüm rakiplerimizle mücadele edebileceğimizi biliyoruz. Almanya, Fransa ve Portekiz’in olduğu grupta olsak orası için de aynı şeyi hissederdim. Bu çocuklar her şey için mücadele edebilecek güçte. Açılış maçında oynamamız da ayrı bir motive aracı. Bugün itibarıyla çalışıyoruz. Bakü’ye, sonra da Roma’ya gidip kamp yerlerinin seçimlerini yapmaya çalışacağız. Uzak yerler oldu ama önce Roma’ya gideceğiz. Maç sonu da Bakü’ye gitme durumumuz var.”

‘UZUN VADEDE 2022 DÜNYA KUPASINI DÜŞÜNÜYORUZ’

“Mart ayında maçlarımız olacak. 4 maç planlıyoruz. Kampa da liglerin bitimiyle başlayacağız. Uzun vadede 2022 Dünya Kupası’nı düşündüğümüzü söyledim. Önce 2020 Avrupa Şampiyonası’nda ne yapacağımızı düşünüyoruz. Umut edeceğiz. İyi şeyler yapacağız. Bu yıl Milli Takım’ın yılı olsun. Falcı değiliz, ben afaki şeylere inanmam ama duygularım üst seviyededir. Önce samimiyet, iyi niyet. Gayretle işler yapıldığını gördüm. Fransa güçlü takım. Fransa’ya karşı nasıl oynadığımızın analizini bir daha yapacağız.”

“EMRE VE BURAK OLAĞANÜSTÜ DAVRANDILAR”

”Eski-yeni oyuncuları kaynaştırdık. Emre ve Burak kaptan oldu. Olağanüstü örnek davrandılar. Böyle devam etmelerini diliyorum. Sorunları değil çözümleri aradılar. Bütün sorunlar yıkıldı. 9 ayda oldu bunlar.

Uzun süredir maç oynanmayan İstanbul’a geldik. Buradaki futbolseverler bizi asla yalnız bırakmadı. Ben ne düşünüyorsam tribün de düşünüyordu onu. Herkes saha içinde bir yumak olmuştur. Fransa’da yaşanan olay benim için daha anlamlıydı. 80 bin kişini yarısı neredeyse Türktü. Sonuç olarak taraftarımızın uluslararası alanda olumsuzluk konusunda eleştirdiği aldığı dönemde örnek bir maç oldu. Bunu da gösteren bizim insanımızdı. Biz ne yaptık? Sevgiyi saygıyı esas kıldık. Her birimde kalite olmalı. Kaliteli insanlarla çalıştık. Liyakata ve çok çalışmaya önem verdik. Futbol adına Fransa galibiyetinin skorunu konuşmaya zaman bulamadık. O duyguyu ve anlayışı yerleştirmemiz gerekiyor. Çok hızlı gidiyoruz, iyi sonuçlar yanıltıyor bazen. Emek verenler az konuşup iş yapanlardır. Engelleri aşmak için beyin fırtınası yapmaya çalıştık. Kendimiz yönettik, pazarladık. Eksiklerimiz için bize ayna tutanlara her zaman teşekkür edeceğiz. Mikro ve makro planlar için çalışılıyor. Başkanımız prim veriyor ancak en güzel prim etrafımızdaki insanların bize olan sevgisi…”

“OĞUZHAN’I ALAMIYORUM”

”Merih takımın en iyisi, hiç oynamıyor takımda. Çağlar en iyilerden bir tanesi. Geçen sene hiç oynamıyordu. Ozan Kabak, Mert Çetin. Bunlar işin doğasında var. Mesela Oğuzhan Özyakup’u alamıyorum. Oynaması gereken yerde olmalı. Merih öyle değil, o süreci gelişimi için kullanıyor. Aynı şeyi ben yaşadım. 1 yıl kadroya giremedim. 19 yıl oynadım. Benden iyisi yoktu.”

Şenol Güneş’in basın toplantısına Pelit Pastaneleri tarafından yapılan dev bir kutlama pastası getirildi. Pastanın üzerinde tecrübeli hocanın çikolatadan bir heykeli de bulunuyordu. Pastayı gören Şenol Güneş ve gazeteciler büyük bir sürpriz yaşadı.