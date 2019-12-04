Ruanda, Arsenal’den sonra PSG ile sponsorluk anlaşması imzaladı

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Paris Saint-Germain (PSG), Ruanda ile iş birliği yaptı.

Fransız kulübünden yapılan açıklamada, “Ruanda ve Paris Saint-Germain, ilan ettiği yeni iş birliği aracılığıyla dünyayı Ruanda’nın heyecan verici değişiminin bir parçası olmaya davet ediyor” ifadeleri kullanıldı.

Yapılan iş birliğinin 3 yıl süreceğinin duyurulduğu anlaşmada, “PSG, dünyaya Ruanda’nın eşsiz kültürü ve nefes kesici güzelliğini deneyimleme şansı sunuyor” ifadeleri yer aldı.

Anlaşmanın yıllık yaklaşık 10 milyon euro olduğu tahmin edilirken Paris kulübü forma kolunda “Visit Rwanda” ibaresini taşıyacak. Ruanda daha önce İngiltere Premier Lig kulüplerden Arsenal ile de benzer bir anlaşmaya imza atmıştı.