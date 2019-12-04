OGM Ormanspor turladı; Kayseri beklemeye başladı!

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası C Grubu 6. ve son hafta maçında OGM Ormanspor, sahasında Bellona Kayseri Basketbol’u 69-62 yendi.

Bu sonuçla 5. galibiyetini alan ve puanını 11 yapan OGM Ormanspor, gruptan lider olarak çıktı.

C Grubu’nda üçer galibiyeti ve mağlubiyeti bulunan bir diğer Türk temsilcisi Bellona Kayseri Basketbol ise 9 puanla 3. sırada yer aldı. Bellona Kayseri Basketbol’un FIBA Kadınlar Avrupa Kupası’nda yoluna devam edip etmeyeceği gruplarda yapılacak diğer maçların sonunda belli olacak.