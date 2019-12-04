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OGM Ormanspor turladı; Kayseri beklemeye başladı!
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OGM Ormanspor turladı; Kayseri beklemeye başladı!

OGM Ormanspor, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası C Grubu'nun son hafta maçında Bellona Kayseri Basketbol'u 69-62 yenerek gruptan lider olarak çıktı.

4 Aralık 2019 21:54
FIBA Kadınlar Avrupa Kupası C Grubu 6. ve son hafta maçında OGM Ormanspor, sahasında Bellona Kayseri Basketbol’u 69-62 yendi.
Bu sonuçla 5. galibiyetini alan ve puanını 11 yapan OGM Ormanspor, gruptan lider olarak çıktı.
C Grubu’nda üçer galibiyeti ve mağlubiyeti bulunan bir diğer Türk temsilcisi Bellona Kayseri Basketbol ise 9 puanla 3. sırada yer aldı. Bellona Kayseri Basketbol’un FIBA Kadınlar Avrupa Kupası’nda yoluna devam edip etmeyeceği gruplarda yapılacak diğer maçların sonunda belli olacak.
Son güncelleme 21:54 | 4 Aralık 2019
Bellona Kayseri Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası OGM Ormanspor
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
13 8 27
2 Istanbul Basaksehir
13 7 25
3 Besiktas
13 7 24
4 Trabzonspor
13 6 23
5 Alanyaspor
13 6 22
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