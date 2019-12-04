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MAÇ SONUCU | Kasımpaşa 2-1 Vanspor | Ziraat Türkiye Kupası
Ziraat Türkiye Kupası

MAÇ SONUCU | Kasımpaşa 2-1 Vanspor | Ziraat Türkiye Kupası

Yeni hocası Tayfur Havutçu'nun tribünden izlediği maçta Kasımpaşa, Vanspor'u ilk yarıda bulduğu gollerle 2-1 mağlup etti. Rövanş mücadelesi 17 Aralık Salı günü Van'da oynanacak.

4 Aralık 2019 17:27

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Süper Lig ekibi Kasımpaşa, TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta yer alan Vanspor Futbol Kulübü’nü 2-1 yendi.

18. dakikada Vanspor Futbol Kulübü öne geçti. Batuhan Er’in ceza sahası dışında sol çapraza yakın bir noktadan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, sağ direğe çarparak filelerle buluştu: 0-1.

31. dakikada Kasımpaşa eşitliği yakaladı. Özgür Çek’in sağdan ortasında Heintz’ın kale alanında yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak uzak direğin yanından ağlara gitti: 1-1.

44. dakikada ev sahibi takım skoru 2-1’e getirdi. Uğurcan Yazğılı’nın orta sahadan pasında topla buluşan Özgür Çek, sol çaprazdan ceza sahasına girdikten sonra meşin yuvarlağı Aytaç Kara’ya aktardı. Aytaç, altıpasın önünden yaptığı vuruşta topu filelere gönderdi.

İki takım arasındaki 5. turun ikinci maçı, 17 Aralık Salı günü Van’da oynanacak.

Öte yandan, Kasımpaşa ile 1,5 yıllık sözleşme imzalayan teknik direktör Tayfur Havutçu, karşılaşmayı tribünden takip etti.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Koray Gençerler, Mehmet Şahan Yılmaz, Seyfettin Ünal

Kasımpaşa: Murat Can Yıldız, Veigneau (Dk. 70 Karim Hafez), Veysel Sarı, Fernandes, Çağtay Kurukalıp, Aytaç Kara, Uğurcan Yazğılı, Azad Toptik (Dk. 64 Hajradinovic), İlhan Depe, Özgür Çek (Dk. 75 Batuhan Dıraga), Heintz

Vanspor Futbol Kulübü: Salih Şenbaş, İsmail Güner, Ufukhan Bayraktar, Barış Sağır, Barış Gök, Soner Birinci (Dk. 54 Oktay Aydın), Mert Özyıldırım (Dk. 85 Tunç Murat Behram), Mehmet Sıddık İstemi, Serdar Cansu, Sedat Komi (Dk. 63 Emrah Tacir), Batuhan Er

Goller: Dk. 18 Batuhan Er (Vanspor Futbol Kulübü), Dk. 31 Heintz, Dk. 44 Aytaç Kara (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Dk. 38 Özgür Çek, Dk. 59 Veigneau, Dk. 77 Uğurcan Yazğılı (Kasımpaşa)

Son güncelleme 17:27 | 4 Aralık 2019
Kasımpaşa Vanspor Futbol Kulübü Ziraat Türkiye Kupası
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