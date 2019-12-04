MAÇ SONUCU | Eyüpspor Antalyaspor 0-3 | Antalyaspor tur kapısını araladı

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Antalyaspor, TFF 2. Lig temsilcisi Eyüpspor’u 3-0 yenerek, tur için avantaj elde etti.

Bu karşılaşmanın rövanşı 17 Aralık Salı günü Antalya’da oynanacak.

Stat: Esenler

Hakemler: Ramazan Keleş, Emrah Ünal, Murat Şener

Eyüpspor: Alp Tutar, Egemen Zengin, Muhammet Sercan Türkeri, Volkan Kesim, Ahmed Emir Tekçam, Kadirhan Atagün (Dk. 77 Gürcan Gözüm), Harun Özcan, Ömer Akbel, Emre Kılıç (Dk. 56 Mikail Okyar), Eren Taşkın, Emre Torun (Dk. 46 Metehan Mertöz)

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Salih Dursun, Chico, Cissokho, Yekta Kurtuluş, Harun Alpsoy, Fredy (Dk. 72 Halil İbrahim Sevinç), Serdar Özkan (Dk. 67 Mikail Başar), Dala, Blanco (Dk. 87 Emre Korkmaz)

Goller: Dk. 33 Blanco, Dk. 40 Fredy, Dk. 63 Harun Alpsoy (Antalyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 14 Salih Dursun, Dk. 36 Serdar Özkan, Dk. 66 Bünyamin Balcı (Antalyaspor), Dk. 36 Kadirhan Atagün, Dk 69 Muhammet Sercan Türkeri, Dk. 77 Egemen Zengin, Dk. 88 Gürcan Gözüm (Eyüpspor)

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

5′ Gustavo Blanco ile verkaç yapan Fredy’nin ceza sahası dışından sert şutunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

7′ Antalyaspor tehlikeli geldi. Gustavo Blanco’nun sağ kanattan penaltı noktasına çevirdiği topa Dala’nın sert vuruşunda kaleci Alp, topu iki hamlede kontrol etti.

15′ Eyüpspor’un ceza sahası dışından kazandığı serbest vuruşta Eren’in direkt kaleye yolladığı top az farkla yandan dışarı çıktı.

23′ Gustavo Blanco pasını ceza sahası dışında müsait pozisyonda olan Dala’ya çıkardı. Bu oyuncunun sert vuruşunu kaleci Alp son anda kornere tokatladı.

GOL! 33′ Antalyaspor golü buldu. Yekta’nın sağ kanattan yaptığı ortaya iyi yükselen Gustavo Blanco’nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-1.

GOL! 40′ Antalyaspor farkı 2’ye çıkardı. Orta sahadan aldığı topla ceza sahasına doğru hareketlenen Dala, pasını ceza sahasının sağ çaprazındaki Fredy ile buluşturdu. Bu oyuncunun bekletmeden yerden sert ve düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-2.

50′ Ömer’in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Metehan’ın vuruşunda kaleci Boffin gole izin vermedi.

GOL! 63′ Antalyaspor’un kullandığı köşe vuruşunda savunmanın ceza sahasına uzaklaştırdığı topu kontrol eden Harun’un plase vuruşunda top yan direğe çarparak ağlara gitti: 0-3.