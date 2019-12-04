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Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı umutlu
Kayserispor

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı umutlu

İstikbal Mobilya Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı kümede kalacaklarına inanıyor.

4 Aralık 2019 09:01

Süper Lig’in son sırasında bulunan İstikbal Mobilya Kayserispor’da peşpeşe yenilgiler alınmasına rağmen Başkan Berna Gözbaşı umudunu koruyor. Başkan Gözbaşı, göreve geldiği hafta Sivasspor maçından 4-1 mağlup ayrılan, bu hafta da Beşiktaş maçından 4-1 yenik ayrılan takımının kümede kalacağına inanıyor.

Başkan Berna Gözbaşı, “7 puanda kaldık ama ümitliyiz. Devre arasında iyi transferler yapıp bu kötü durumu düzeltmek için uğraşacağız. Kümede kalmak adına elimizden geleni yapacağız ve başaracağız” açıklaması yaptı.

SON 3 MAÇTA 10 GOL YEDİ

Süper Lig’in son sırasında bulunan İstikbal Mobilya Kayserispor, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde de refaha erişemiyor.

Sezona teknik direktör Hikmet Karaman ile başlayan, sonrasında Samet Aybaba ile devam eden sarı kırmızılı takım son 4 maçına Bülent Uygun yönetiminde çıktı.

Bülent Uygun yönetiminde çıktığı ilk maçta Fenerbahçe’yi 1-0 yenerek bu sezonki ilk galibiyetini alan Sarı kırmızılı takım, sonrasında oynadığı 3 maçı kaybederken kalesinde de 10 gol gördü. Deplasmanda Gençlerbirliği’ne 2-1, sahasında Sivasspor’a 4-1 yenilen İstikbal Mobilya Kayserispor, son oynadığı Beşiktaş maçından da 4-1 gibi farklı bir skorla yenik ayrıldı.

7 puanla 18. sırasında bulunan İstikbal Mobilya Kayserispor, sırasıyla Çaykur Rizespor, Medipol Başakşehir, Gaziantep ve Trabzonspor ile oynadıktan sonra ligin ilk yarısını tamamlayacak.

Son güncelleme 09:22 | 4 Aralık 2019
Berna Gözbaşı kayserispor
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
13 8 27
2 Istanbul Basaksehir
13 7 25
3 Besiktas
13 7 24
4 Trabzonspor
13 6 23
5 Alanyaspor
13 6 22
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