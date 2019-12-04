Hekimoğlu Başakşehir canlı izle! Hekimoğlu Başakşehir maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında Hekimoğlu Başakşehir karşı karşıya geliyor. Vakfıkebir İlçe Stadı’nda oynanacak karşılaşmada Başakşehir’in yedek ağırlıklı bir takımla sahada yer alması beklenirken, Hekimoğlu güçlü rakibi karşısında sürpriz bir galibiyet almaya çalışacak. Peki Hekimoğlu Başakşehir maçı saat kaçta, hangi kanalda?

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HEKİMOĞLU BAŞAKŞEHİR HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Hekimoğlu Başakşehir kupa maçı saat 13.00’te başlayacak. Mücadele A Spor’dan naklen yayınlanacak.