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Hekimoğlu Başakşehir canlı izle! Hekimoğlu Başakşehir maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Ziraat Türkiye Kupası

Hekimoğlu Başakşehir canlı izle! Hekimoğlu Başakşehir maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Başakşehir Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında Hekimoğlu takımına konuk oluyor. Başakşehir'de teknik direktör Okan Buruk'un fazla forma şansı bulamayan oyuncularına görev vermesi bekleniyor. Kupa maçı saat kaçta, hangi kanalda merak eden futbol severler için haberimizin içerisinde Hekimoğlu Başakşehir maçı canlı yayın bağlantısı yer alıyor.

4 Aralık 2019 11:21

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında Hekimoğlu Başakşehir karşı karşıya geliyor. Vakfıkebir İlçe Stadı’nda oynanacak karşılaşmada Başakşehir’in yedek ağırlıklı bir takımla sahada yer alması beklenirken, Hekimoğlu güçlü rakibi karşısında sürpriz bir galibiyet almaya çalışacak. Peki Hekimoğlu Başakşehir maçı saat kaçta, hangi kanalda?

HEKİMOĞLU BAŞAKŞEHİR CANLI İZLE

HEKİMOĞLU BAŞAKŞEHİR HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Hekimoğlu Başakşehir kupa maçı saat 13.00’te başlayacak. Mücadele A Spor’dan naklen yayınlanacak.

Son güncelleme 11:21 | 4 Aralık 2019
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
13 8 27
2 Istanbul Basaksehir
13 7 25
3 Besiktas
13 7 24
4 Trabzonspor
13 6 23
5 Alanyaspor
13 6 22
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