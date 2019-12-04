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Harden’ın muhteşem performansı yetmedi
NBA

Harden’ın muhteşem performansı yetmedi

Deplasmanda San Antonio Spurs ile karşılaşan Houston Rockets'ta Harden'ın 50 sayısı, mağlubiyeti engellemeye yetmedi.

4 Aralık 2019 10:40

NBA’de normal sezon heyecanı 7 karşılaşma ile devam etti.

San Antonio Spurs, sahasında karşı karşıya geldiği Houston Rockets’ı 135-133’lük skorla mağlup ederek 8. galibiyetini elde etti. Spurs’te Lonnie Walker 28 sayı, 4 ribaund ve Bryn Forbes 25 sayı, 4 asist ve DeMar DeRozan 23 sayı, 9 asistle mücadele ederek galibiyeti getiren isimler oldu. Bu sezonki 7. yenilgisini alan Houston’da ise James Harden’ın 50 sayı, 9 ribaund ve 6 asist ve Russell Westbrook’un 19 sayı, 10 ribaund ve 10 asistle triple double performansı yetmedi.

CEDİ OSMAN’DAN 10 SAYI

Detroit Pistons, deplasmanda karşılaştığı Clevelans Cavaliers’ı 127-94 mağlup ederek bu sezonki 8. galibiyetini aldı.

Detroit’te Blake Griffin 24 sayı, 4 ribaund ve Andre Drummond 17 sayı, 14 ribaund ile oynadı. Ligdeki 15. yenilgisini alan Cleveland’da ise milli basketbolcu Cedi Osman 25 dakika süre aldığı maçta 10 sayı üretirken, Colin Sexton 22 sayı, 4 ribaund ve Tristan Thompson 10 sayı, 14 ribaund ile mücadele etti.

NBA’de günün sonuçları şöyle:

Washington Wizards: 120 – Orlando Magic: 127

Cleveland Cavaliers: 94 – Detroit Pistons: 127

New Orleans Pelicans: 97 – Dallas Mavericks: 118

Toronto Raptors: 110 – Miami Heat: 121

San Antonio Spurs: 135 – Houston Rockets: 133

Denver Nuggets: 96 – Los Angeles Lakers: 105

Los Angeles Clippers: 117 – Portland Trail Blazers: 97

Son güncelleme 10:40 | 4 Aralık 2019
harden NBA
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
13 8 27
2 Istanbul Basaksehir
13 7 25
3 Besiktas
13 7 24
4 Trabzonspor
13 6 23
5 Alanyaspor
13 6 22
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