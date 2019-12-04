Harden smacı vurdu, hakemler skandal karara imza attı!

NBA’de Texas derbisinde Houston Rockets, deplasmanda San Antonio Spurs ile karşılaştı. Rockets’ın 15 sayıyla üstün olduğu maçın bitimine 7 dakika 50 saniye kala enteresan bir olay yaşandı.

The refs somehow didn't count this as a basket for James Harden pic.twitter.com/Ej3Un9QXVx — Bad Sports Refs (@BadSportsRefs) December 4, 2019

Roketlerin yıldız oyuncusu James Harden rakibinden topu çaldıktan sonra boş alanda top sürüp smaca gitti. Harden’ın smaçladığı top çemberden geçtikten sonra filenin etkisiyle tekrar çemberin üzerine geldi. Ne olduğunu farketmeyen hakemler oyunu devam ettirirken topun parke dışına çıkmasıyla oyun durdu. Rockets oyuncuları ve teknik ekibinin ısrarına karşın pozisyon tekrar izlenmeyince maç normal seyrinde devam etti.

Esas problem ise maç sonunda yaşandı. Bu durumun ardından Spurs, bir ara 22 sayıya kadar çıkan farkı kapattı ve maçı uzatmaya götürmeyi başardı. Normal süresi eşitlikle biten maçı iki uzatma sonrasında San Antonio Spurs 135-133 kazanmayı başardı. Sonuç olarak basit bir matematiksel işlemle, normal süresi eşitlikle sonuçlanan maçta Rockets’ın bulduğu iki sayı geçirsiz sayıldı ve Houston temsilcisi bu karar sebebiyle galibiyetten oldu.

Transcript: NBA Referee James Capers Comments to Pool Reporter after Rockets – Spurs game. pic.twitter.com/rVD6HF9Tca — NBA Official (@NBAOfficial) December 4, 2019

Elbette maçın ardından tartışmalı pozisyon tekrar gündeme geldi. Hakemler birliği maç sonunda yaptığı açıklamada pozisyon için hatalı karar verildiğini ve doğru kararın basket olduğu açıklandı.

ESPN muhabiri Tim MacMohan’ın haberine göre, Houston Rockets ekibi karara itiraz edecek. Rockets cephesinin beklentisi maçın hükmen kendilerine verilmesi ya da en azından 7 dakika 50 saniyelik süre için tekrar oynanması yönünde. Ancak MacMohan’a göre maçın hükmen Rockets’a verilme ihtimali yok denecek kadar az.

Harden`ın muhteşem performansı yetmedi Deplasmanda San Antonio Spurs ile karşılaşan Houston Rockets`ta Harden`ın 50 sayısı, mağlubiyeti engellemeye yetmedi. İlgili Haberi Oku

Maçta James Harden 50 sayıyla oynarken All-Star guardın bu performansı galibiyete yetmedi. Russell Westbrook’un sadece 7/30 saha içi isabetle 19 sayı üretmesi de Rockets’a galibiyet için pek yardımcı olmadı. Ayrıca maçın son pozisyonunda DeMar Derozen’ın aldığı hücum faul Spurs’e galibiyeti getiren hareket oldu.