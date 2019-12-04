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Galatasaray’dan Türkiye Kupası göndermeli mesaj
Galatasaray

Galatasaray’dan Türkiye Kupası göndermeli mesaj

Galatasaray, bu sabah paylaştığı günaydın mesajında rakiplerine Türkiye Kupası göndermesinde bulundu. Sarı-kırmızılılar paylaştığı görselde kazanılan Türkiye Kupası'nın sayılarına yer verdi.

4 Aralık 2019 09:50

Ziraat Türkiye Kupası yolcuğuna bu akşam evinde oynayacağı Tuzlaspor maçıyla başlayacak olan Galatasaray’dan özel bir paylaşım geldi. Sarı-kırmızılılar, her sabah sosyal medya hesabından yaptığı günaydın paylaşımında bugün rakiplerine Türkiye Kupası göndermesi yaptı.

Paylaşılan görselde kazanılan Türkiye Kupası sayıları verildi. Galatasaray’ın 18, Beşiktaş’ın 9, Trabzonspor’un 8 ve Fenerbahçe’nin 6 şampiyonluğunun olduğu ifade edildi.

Paylaşım kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Son güncelleme 09:50 | 4 Aralık 2019
galatasaray türkiye kupası
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
13 8 27
2 Istanbul Basaksehir
13 7 25
3 Besiktas
13 7 24
4 Trabzonspor
13 6 23
5 Alanyaspor
13 6 22
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