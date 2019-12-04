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Galatasaray Tuzlaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Cimbom’da kupa heyecanı başlıyor
Ziraat Türkiye Kupası

Galatasaray Tuzlaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Cimbom’da kupa heyecanı başlıyor

Galatasaray, TFF 2. Lig temsilcisi Tuzlaspor’u Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında ağırlıyor. Sakat ve cezaların çokluğunda Galatasaray'da gençlerin sahada yer alması bekleniyor. Peki Galatasaray Tuzlaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

4 Aralık 2019 09:35

Galatasaray kupa mesaisine Tuzlaspor maçı ile başlıyor. Son dönemde cezalı ve sakat futbolcuların sayısının arttığı Galatasaray’da Tuzlaspor’a karşı forma şansı bulamayan isimlerin sahada yer alması bekleniyor. İşte Galatasaray Tuzlaspor maçı detayları…

GALATASARAY TUZLASPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Türk Telekom Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak müsabakayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek. A Spor’dan naklen yayınlanacak.

GALATASARAY TUZLASPOR MUHTEMEL İLK 11

Galatasaray: Okan, Emin Bayram, Donk, Ahmet, Seri, Selçuk, Nzonzi, Taylan, Yunus, Jimmy, Erencan

Tuzlaspor: Bayram, Türker, Can Otman, Kemal Tokak, Bülent, Sefa Aksoy, Sadık, Mehmet Özdıraz, Muhammed, Devrim, Göksu

Son güncelleme 09:35 | 4 Aralık 2019
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
13 8 27
2 Istanbul Basaksehir
13 7 25
3 Besiktas
13 7 24
4 Trabzonspor
13 6 23
5 Alanyaspor
13 6 22
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