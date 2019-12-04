Galatasaray Tuzlaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Cimbom’da kupa heyecanı başlıyor

Galatasaray kupa mesaisine Tuzlaspor maçı ile başlıyor. Son dönemde cezalı ve sakat futbolcuların sayısının arttığı Galatasaray’da Tuzlaspor’a karşı forma şansı bulamayan isimlerin sahada yer alması bekleniyor. İşte Galatasaray Tuzlaspor maçı detayları…
GALATASARAY TUZLASPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?
Türk Telekom Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak müsabakayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek. A Spor’dan naklen yayınlanacak.
GALATASARAY TUZLASPOR MUHTEMEL İLK 11
Galatasaray: Okan, Emin Bayram, Donk, Ahmet, Seri, Selçuk, Nzonzi, Taylan, Yunus, Jimmy, Erencan
Tuzlaspor: Bayram, Türker, Can Otman, Kemal Tokak, Bülent, Sefa Aksoy, Sadık, Mehmet Özdıraz, Muhammed, Devrim, Göksu