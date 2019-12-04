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Galatasaray Tuzlaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Ziraat Türkiye Kupası

Galatasaray Tuzlaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray, Tuzlaspor'u ağırlayacak. Maç öncesi paylaşım yapan Galatasaray, rakiplerine göndermede bulundu. Futbolseverler Galatasaray Tuzlaspor maçı hakkında detaylı araştırmalarda bulunuyor. Peki Galatasaray Tuzlaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte ayrıntılar..

4 Aralık 2019 18:28

Sarı-kırmızılılar, her sabah sosyal medya hesabından yaptığı günaydın paylaşımında bugün rakiplerine Türkiye Kupası göndermesi yaptı. Paylaşılan görselde kazanılan Türkiye Kupası sayıları verildi. Galatasaray’ın 18, Beşiktaş’ın 9, Trabzonspor’un 8 ve Fenerbahçe’nin 6 şampiyonluğunun olduğu ifade edildi. Paylaşım kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

GALATASARAY TUZLASPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Türk Telekom Stadı’nda saat 20.45’te başlayacak müsabakayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek. A Spor'dan naklen yayınlanacak.

GALATASARAY TUZLASPOR MUHTEMEL İLK 11

Galatasaray: Okan, Emin Bayram, Donk, Ahmet, Seri, Selçuk, Nzonzi, Taylan, Yunus, Jimmy, Erencan

Tuzlaspor: Bayram, Türker, Can Otman, Kemal Tokak, Bülent, Sefa Aksoy, Sadık, Mehmet Özdıraz, Muhammed, Devrim, Göksu

Son güncelleme 18:28 | 4 Aralık 2019
galatasaray Tuzlaspor Ziraat Türkiye Kupası
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
13 8 27
2 Istanbul Basaksehir
13 7 25
3 Besiktas
13 7 24
4 Trabzonspor
13 6 23
5 Alanyaspor
13 6 22
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