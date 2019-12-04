Galatasaray Tuzlaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Sarı-kırmızılılar, her sabah sosyal medya hesabından yaptığı günaydın paylaşımında bugün rakiplerine Türkiye Kupası göndermesi yaptı. Paylaşılan görselde kazanılan Türkiye Kupası sayıları verildi. Galatasaray’ın 18, Beşiktaş’ın 9, Trabzonspor’un 8 ve Fenerbahçe’nin 6 şampiyonluğunun olduğu ifade edildi. Paylaşım kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

GALATASARAY TUZLASPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Türk Telekom Stadı’nda saat 20.45’te başlayacak müsabakayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek. A Spor'dan naklen yayınlanacak.

GALATASARAY TUZLASPOR MUHTEMEL İLK 11

Galatasaray: Okan, Emin Bayram, Donk, Ahmet, Seri, Selçuk, Nzonzi, Taylan, Yunus, Jimmy, Erencan

Tuzlaspor: Bayram, Türker, Can Otman, Kemal Tokak, Bülent, Sefa Aksoy, Sadık, Mehmet Özdıraz, Muhammed, Devrim, Göksu