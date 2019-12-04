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Galatasaray grubu galibiyetle tamamladı
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Galatasaray grubu galibiyetle tamamladı

FIBA Avrupa Kupası E Grubu'nun son haftasında Galatasaray, Polonya temsilcisi Artego'yu sahasında 85-76'lık skorla mağlup etti.

4 Aralık 2019 21:35

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası E Grubu 6. hafta ve son hafta maçında Polonya temsilcisi Artego’yu 85-76 yendi.

Ahmet Cömert Spor Salonu’nda oynanan müsabakanın ilk çeyreğini 22-21 önde tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, ikinci periyotta üstünlüğünü kaybederek devre arasına 41-35 geride girdi.

İkinci yarının başında fark bir ara 10 sayının üzerine çıksa da maçtan kopmayan Galatasaray, üçüncü çeyreği 61-58 geride kapattı. Son periyodun başında öne geçen sarı-kırmızılı ekip, farkı açarak müsabakayı 85-76 kazandı.

Sarı-kırmızılı takımda 23 sayı kaydeden Dragana Stankovic, maçın en skorer oyuncusu oldu. Bria Hartley 19, Işıl Alben ve Tilbe Şenyürek ise 15’er sayı üreterek Galatasaray’ın galibiyetinde önemli rol oynadı.

Bu sonuçla Galatasaray, grupta 3. galibiyetini elde etti. Sarı-kırmızılı ekibin FIBA Kadınlar Avrupa Kupası’nda yoluna devam edip etmeyeceği gruplarda yapılacak diğer maçların sonunda belli olacak.

Son güncelleme 21:35 | 4 Aralık 2019
Artego fiba avrupa kupası Galatasaray Kadın Basketbol Takımı
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OGP
1 Sivasspor
13 8 27
2 Istanbul Basaksehir
13 7 25
3 Besiktas
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