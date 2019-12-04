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Ziraat Türkiye Kupası

Fatih Terim’den futbolcuları için çok sert yorum!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 2-0 yenildikleri Tuzlaspor maçı sonrasında konuştu.

4 Aralık 2019 23:10

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunun ilk maçında Tuzlaspor’a sahasında 2-0 yenilen Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim, karşılaşma sonrasında sert ifadeler kullandı.

Rakibin galibiyeti, kendilerinin de mağlubiyeti hak ettiğini belirten Terim, genç stoper Emin haricinde görev alan tüm futbolculara tepki gösterdi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamalar şöyle;

“Tuzlaspor’un çok iyi mücadele ettiğini düşünüyorum. Biz de mağlubiyeti hak ettik. Maçın özeti bu.

Genç oyuncular sahaya çıkınca bu formayı alma niyetinde olmadıklarını gösterdiler. Ben daha iyi bir performans göstermelerini beklerdim. Tuzlaspor’u tebrik etmek lazım. Kupalarda böyle sürprizler olur. Bakalım ikinci maçta ne olacak?

Şans verdiğim oyuncuların parmağını gözüme sokmasını isterdim. “Ben yedek olacak oyuncu değilim” demeleri lazımdı. Sahanın en iyisi genç stoper Emin’di zaten. Diğerleri de ‘bugün bir an evvel bitsin’ diye 90 dakika geçirdi işte.”

Son güncelleme 23:39 | 4 Aralık 2019
fatih terim galatasaray Ziraat Türkiye Kupası
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