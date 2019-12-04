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Ersun Yanal’dan sürpriz Luiz Gustavo kararı!
Fenerbahçe

Ersun Yanal’dan sürpriz Luiz Gustavo kararı!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, performansından memnun olmadığı Zanka’yı kulübeye çekmeyi düşünüyor. Serdar’dan memnun olan Ersun Yanal, sol stopere Luiz Gustavo’yu çekebilir.

4 Aralık 2019 09:29

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal savunmada yaşanan sıkıntılara çare arıyor. Zanka'nın performansından memnun olmayan tecrübeli teknik adamın, Brezilyalı orta saha Luiz Gustavo'yu stopere çekmeyi planlıyor. Gençlerbirliği karşısında Zanka'nın yedeğe çekilmesi gündemde…

Ersun Yanal, Luiz Gustavo-Serdar Aziz stoper ikilisiyle daha teknik bir savunma oluşturma fikrine sahip… Serdar sağ stoper, Gustavo ise sol stoper olabilir.

ERSUN YANAL’IN AMACI PAS

Ersun Yanal, Luiz Gustavo'yu sol stoper oynatarak geriden oyun kurma imkânına kavuşmayı hedefliyor.

Bu sayede orta sahadaki oyuncular da rakip kaleye daha yakın oynama fırsatı bulacak.

Teknik heyet sezon başında da bunu denemiş, eldeki stoperlerin istenen özellikte olmaması nedeniyle defansta Jailson'u oynatmıştı.

Luiz Gustavo, Wolfsburg, Bayern Münih ve son olarak Marsilya'da toplam 45 maçta stoper olarak forma giydi.

ORTA SAHADA DEĞİŞİM

Luiz Gustavo'nun sol stopere çekilmesiyle orta sahada da değişim olacak. Sahalara dönen Max Kruse, forvet arkasında görev yapacak. Emre Belözoğlu da gerçek mevkisine dönecek. Orta saha kurgusu Ozan Tufan-Emre Belözoğlu-Max Kruse üçlüsüyle oluşacak. Bu bölgede Tolga Ciğerci, Tolgay Arslan, Miha Zajc, Jailson gibi isimler de bu bölgede forma savaşı verecek.

Son güncelleme 09:30 | 4 Aralık 2019
ersun yanal Fenerbahçe Luiz Gustavo
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