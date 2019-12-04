Erkan Çoker: ‘Tur şansımızın yüksek olduğunu düşünüyorum’

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta yer alan Vanspor Futbol Kulübü’nü 2-1 mağlup eden Kasımpaşa’da antrenör Erkan Çoker, kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Çoker, Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda oynanan mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında maçı değerlendirdi. Çok gol pozisyonuna girdiklerini belirten Çoker, “Yakaladığımız pozisyonları değerlendirebilseydik, maç 6-1, 7-1 bitebilirdi. Kazandığımız için mutluyuz. Gençlerin ve az süre alan oyuncuların performansından mutluyuz. Kazanarak bitirmek önemliydi. Tur şansımızın yüksek olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Vanspor Futbol Kulübü Teknik Direktörü Taner Taşkın ise güçlü bir takıma karşı mücadele ettiklerini vurgulayarak, “Turu geçebilmek için mutlaka gol bulmamız gerektiğini söylemiştim. Bunu da başardık. Mücadelede 2 penaltımızın verilmediğini gördük. Rakibin de ciddi pozisyonları vardı. Başa baş oynayabilmek için var gücümüzle mücadele ettik. Bunu da kısmen başardık. 2-1 kötü bir skor değil. Rövanş öncesinde tur için ciddi bir umudumuz var” diye konuştu.