Çok ‘Özel’ yıl! Türkiye’nin gururu oldular

Türkiye, bu yıl engelli sporcuların yaşattığı inanılmaz başarılar ile mutlu oldu. Madalyaya doymayan engelli sporcularımız, geçen yıllarda yakaladıkları başarıları katlayarak, uluslararası alanda kazanılan madalya sayısında tavan yaptı. Büyük bir başarıya imza atan ve ilkleri başaran sporcularımız, Türkiye’nin gururu oldular.

İşte özel sporcuların kazandığı başarılar:

Milli judocular, Dünya Down Sendromlular Judo Şampiyonası’nda 2 altın ve 1 gümüş madalya kazandı.

Down Sendromlular Dünya Judo Şampiyonası’nda Talha Ahmet Erdem altın madalya kazanarak, bu alanda Türkiye’ye ilk dünya şampiyonluğunu getirdi.

IPC Yüzme Takımı’ndan oluşan milli sporcularımız Bosna Hersekte düzenlenen Saraybosna Açık Yüzme Turnuvası’nda toplamda 16 Madalya kazandı.

Şevval Tekin, Saraybosna Açık Yüzme Turnuvası’ndan 2 altın, 1 gümüş madalya kazandı.

Sümeyye Boyacı, Dünya Yüzme Şampiyonası’nda gümüş madalya kazanan ilk kadın sporcu oldu. Kadınlar 50 metre kelebekte final yüzen Sevilay Öztürk ise 47.35 saniyelik derecesiyle bronz madalya elde etti.

Büşra Ün, Avusturya’da gerçekleştirilen Madainitennis Açık Tekerlekli Sandalye Tenis Turnuvası’nda tek kadınlarda şampiyonluğa ulaştı.

Dünya Gençler Para Atletizm Şampiyonası’nda Fatma Damla Altın, uzun atlamada dünya ikincisi oldu.

Para Masa Tenisi Avrupa Şampiyonası’ndan milli sporcular, 4’ü altın 11 madalyayla döndü.

Milli sporcular, Tayland’ın başkenti Bangkok’ta düzenlenen Para Badminton Uluslararası Turnuvası’nı, 2’si gümüş ve 3’ü bronz 5 madalyayla tamamladı.

İsveç’in Helsingborg kentinde düzenlenen ITTF-PTT Masa Tenisi Avrupa Şampiyonası'nda, Ebru Acer, kadınlar bireyselde gümüş madalya kazandı. Ebru Acer ve Sümeyra Türk’ten oluşan kadın takımı ise finalde Rusya’ya yenilerek gümüş madalyada kaldı. Ebru Acer ve Sümeyra Türk, organizasyon tarihinde gümüş madalya kazanan ilk Türk kadın sporcular oldu.

Finlandiya Tampere'de yapılan 2019 yılı Down Sendrom Avrupa Atletizm ve Masa Tenisi Şampiyonası’nda Türkiye 7 altın, 12 gümüş ve 9 bronz madalya olmak üzere toplamda 28 Madalya kazarak tarihi bir rekora imza attı. Ali Topaloğlu gülle atmada 10.96 ile Avrupa ve Dünya rekoru kırdı.

Masa Tenisi Milli Takımı Tayland'da gerçekleştirilen 2019 ITTF-PTT Bankog Açık Masa Tenisi Turnuvasından bir altın bir bronz madalya kazandı.

İsviçre Notvil'de organize edilen 2019 Yılı IPC Gençler Dünya Para Atletizm Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil eden özel sporcularımız, turnuvayı 4 Altın, 1 Gümüş ve 1 Bronz Madalya olmak üzere toplamda 6 madalya ile tamamladı. Muhsine Gezer 400 metrede, Eda Yıldırım gülle atmada dünya şampiyonu oldu.

Tunus’ta düzenlenen Tunis 2019 World Para Athletics Grand Prix de 8 ülke arasında yarışan özel sporcumuz Esra Bayrak, uzun atlamada 4.96’lık derecesi altın madalyanın sahibi oldu. Eda Yıldırım, gülle atmada 10.91 lik derecesiyle 6 sporcu arasından altın madalya kazandı.

Ülkemizin ev sahipliği ile 10 ülkeden 150 özel sporcunun katılım gösterdiği 9. İNAS Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası’nda Esra Bayrak 8,19 derecesi ile Avrupa Şampiyonu oldu. Esra Bayrak, Muhsine Gezer, Eda Yıldırım ve Yasemin Öğüt' den oluşan Kadın Milli Takımı, 4X200 bayrakta Avrupa Şampiyonu olurken, 4X400 metre yarışında Avrupa 2.liği elde etti. Furkan Demir 200 metrede altın madalya alarak Avrupa Şampiyonu olurken, yapılan diğer 200 Metre yarışında Rıdvan Yalçın Avrupa şampiyonu olmayı başardı. Münevvere Yılmaz 200 Metre müsabakasında bronz madalya alarak şampiyonayı tamamladı.

Fransa'da düzenlenen 2019 INAS Kayak Dünya Şampiyonası’nda Tuğba Çelik, GS büyük slalomda bronz madalya alarak Dünya üçüncülüğü elde etti.

BURS İMKANI TANINDI

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun 28 vakıf üniversitesi ile imzaladığı tarihi anlaşma, milli paralimpik ve deaflimpik sporculara da vakıf üniversitelerinde yüzde 100 burslu eğitim imkanı sağlıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile 28 vakıf üniversitesi arasında imzalanan mutabakat metni, bakanlığın vereceği belgeyle, milli sporcu öğrencilere yüzde 100 eğitim bursu verilmesini öngörüyor.

Metne imza koyan vakıf üniversiteleri, bakanlık tarafından son 4 yıl içinde başarılı olduğu belgelendirilen sporculara, üniversitelerine yerleşmeleri halinde eğitim öğretim süresiyle sınırlı olmak kaydıyla yüzde 100 oranında eğitim bursu verilmesini, 2020-2021 burs yönetmeliklerinde değişiklik yapmayı, bu durumun Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nda da ilanını taahhüt ediyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile imzalanan mutabakat metnine imza atan vakıf üniversiteleri ise şöyle:

“Acıbadem Üniversitesi, Altınbaş Üniversitesi, Atılım Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi, Beykent Üniversitesi, Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Biruni Üniversitesi, Çankaya Üniversitesi, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, İstanbul Aydın Üniversitesi, İstanbul Esenyurt Üniversitesi, İstanbul Gedik Üniversitesi, İstanbul Gelişim Üniversitesi, İstanbul Kültür Üniversitesi, İstanbul Medipol Üniversitesi, İstanbul Okan Üniversitesi, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, İstanbul Ticaret Üniversitesi, Kadir Has Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Lokman Hekim Üniversitesi, Maltepe Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi, TED Üniversitesi, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Türk Hava Kurumu Üniversitesi, Ufuk Üniversitesi ve Fenerbahçe Üniversitesi.”