Chelsea Aston Villa canlı izle! Yarıştan kopmak istemeyen Chelsea Aston Villa’yı konuk ediyor

Sezona iddialı bir başlangıç yapan ancak Liverpool’un gölgesinde kalan Chelsea yarışın içerisinde almayı devam ettirmek için Aston Villa karşısında galibiyet almayı hedefliyor. Chelsesa bu sezon ligde çıktığı 14 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Rakibi Aston Villa ise 14 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik almayı başardı.

CHELSEA ASTON VİLLA CANLI İZLE

CHELSEA ASTON VİLLA HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Chelsea Aston Villa, İngiltere Premier Lig maçı S Sport Plus, kanalından yayınlanacak. Maçın başlama saati 22:30.