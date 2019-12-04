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Chelsea Aston Villa canlı izle! Yarıştan kopmak istemeyen Chelsea Aston Villa’yı konuk ediyor
İngiltere Premier Lig

Chelsea Aston Villa canlı izle! Yarıştan kopmak istemeyen Chelsea Aston Villa’yı konuk ediyor

Chelsea Aston Villa Premier League maçında karşı karşıya geliyor. Şampiyonluk yarışında Liverpool ile arasındaki puan farkının daha da açılmasını istemeyen Chelsea Aston Villa karşısında sürpriz bir puan kaybı yaşamak istemiyor. Zorlu mücadeleyi izlemek isteyenler için Chelsea Aston Villa canlı izle bağlantısı bulunuyor.

4 Aralık 2019 22:27

Sezona iddialı bir başlangıç yapan ancak Liverpool’un gölgesinde kalan Chelsea yarışın içerisinde almayı devam ettirmek için Aston Villa karşısında galibiyet almayı hedefliyor. Chelsesa bu sezon ligde çıktığı 14 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Rakibi Aston Villa ise 14 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik almayı başardı.

CHELSEA ASTON VİLLA CANLI İZLE

CHELSEA ASTON VİLLA HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Chelsea Aston Villa, İngiltere Premier Lig maçı S Sport Plus, kanalından yayınlanacak. Maçın başlama saati 22:30.

Son güncelleme 22:27 | 4 Aralık 2019
aston villa chelsea
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
13 8 27
2 Istanbul Basaksehir
13 7 25
3 Besiktas
13 7 24
4 Trabzonspor
13 6 23
5 Alanyaspor
13 6 22
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