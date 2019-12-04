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CANLI YAYIN | Galatasaray – Tuzlaspor
Ziraat Türkiye Kupası

CANLI YAYIN | Galatasaray – Tuzlaspor

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nın 5. tur ilk maçında Tuzlaspor'u konuk ediyor. Sarı kırmızılıların ev sahibi olduğu maçın canlı yayın linki haberimizde...

4 Aralık 2019 19:41

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında TFF 2. Lig ekiplerinden Tuzlaspor ile karşı karşıya geliyor. Türk Telekom Stadı’nda saat 20.45’te başlayan müsabakayı hakem Volkan Bayarslan yönetiyor.

Kupanın son şampiyonu Galatasaray, bu sezon organizasyona 5. turda dahil oldu. Tuzlaspor ise 3. turda Nazilli Belediyespor, 4. turda da Karacabey Belediyespor’u eledi. Karşılaşmanın rövanşı, 17 Aralık Salı günü Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı’nda oynanacak.

GALATASARAY 0-0 TUZLASPOR | (İlk yarı oynanıyor)

  • Mücadele Galatasaraylı futbolcuların vuruşu ile başladı…

İLK 11’LER:

GALATASARAY: Okan, Emre, Ahmet Çalık, Emin Bayram, Nagatomo, Seri, Selçuk İnan, Yunus Akgün, Jimmy Durmaz, Taylan Antalyalı, Emre Mor

Yedekler: Batuhan, Adem, Belhanda, Donk, Ömer, Mariano, Erencan, Ercan, Süleyman, Ferhan

TUZLASPORBayram Olgun, Doğan Can Otman, Erdinç Pekgöz, Tarık Mayhoş, Yasin Yener, Sadık Baş, Gökcan Kaya, Muhammed Akarslan, Umut Sönmez, Mustafa Emre Can, Abdullah Halman

GALATASARAY-TUZLASPOR MAÇINI CANLI İZLE

Son güncelleme 20:49 | 4 Aralık 2019
galatasaray Tuzlaspor Ziraat Türkiye Kupası
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
13 8 27
2 Istanbul Basaksehir
13 7 25
3 Besiktas
13 7 24
4 Trabzonspor
13 6 23
5 Alanyaspor
13 6 22
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