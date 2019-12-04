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Burnley Manchester City canlı izle! Manchester City sürpriz istemiyor
İngiltere Premier Lig

Burnley Manchester City canlı izle! Manchester City sürpriz istemiyor

Burnley Manchester City Premier League maçında karşı karşıya geliyor. Şampiyonluk yarışında Liverpool ile arasındaki puan farkının daha da açılmasını istemeyen Manchester City Burnley deplasmanında sürpriz bir puan kaybı yaşamak istemiyor. Zorlu mücadeleyi izlemek isteyenler için Burnley Manchester City canlı izle bağlantısı bulunuyor.

4 Aralık 2019 00:25

Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Manchester City bu sezonda yarışın içerisinde almayı devam ettirmek için Burnley deplasmanında üç puan almayı hedefliyor. City bu sezon çıktığı 14 maçta 9 galibiyet, 2 beraberlik almayı başarırken, rakibi Burnley ise 14 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik almayı başardı.

BURNLEY MANCHESTER CİTY CANLI İZLE

BURNLEY MANCHESTER CİTY HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Burnley – Manchester City, İngiltere Premier Lig maçı S Sport, S Sport Plus, kanalından yayınlanacak. Maçın başlama saati 23:15.

Son güncelleme 00:25 | 4 Aralık 2019
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
13 8 27
2 Istanbul Basaksehir
13 7 25
3 Besiktas
13 7 24
4 Trabzonspor
13 6 23
5 Alanyaspor
13 6 22
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