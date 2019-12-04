Burnley Manchester City canlı izle! Manchester City sürpriz istemiyor

Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Manchester City bu sezonda yarışın içerisinde almayı devam ettirmek için Burnley deplasmanında üç puan almayı hedefliyor. City bu sezon çıktığı 14 maçta 9 galibiyet, 2 beraberlik almayı başarırken, rakibi Burnley ise 14 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik almayı başardı.

BURNLEY MANCHESTER CİTY CANLI İZLE

BURNLEY MANCHESTER CİTY HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Burnley – Manchester City, İngiltere Premier Lig maçı S Sport, S Sport Plus, kanalından yayınlanacak. Maçın başlama saati 23:15.