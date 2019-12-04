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İspanya La Liga

Barcelona’dan Ansu Fati’ye ‘bedel’ ayarı!

Barcelona, Ansu Fati'ye yeni bir sözleşme yaparak, futbolcunun tek taraflı serbest kalma bedelini 170 milyon Euro'ya çıkardı.

4 Aralık 2019 23:48

İspanya’nın Barcelona Kulübü, 17 yaşındaki genç forveti Ansu Fati’nin olası bir transferini zorlaştırmak için sözleşmesini yeniledi.

Barcelona Kulübünden yapılan açıklamada, Ansu Fati’nin önceden 100 milyon Euro olan tek taraflı serbest kalma bedelinin 170 milyon Euro’ya çıkarıldığı belirtildi.

Barcelona, genç futbolcusunun reşit olarak ilk profesyonel sözleşmesini imzaladığında bu bedelin 400 milyon Euro’ya çıkarılacağını da kaydetti.

Fati’nin sözleşmesinin daha önceden olduğu gibi 30 Haziran 2022 tarihine kadar geçerli olduğunu aktaran Katalan kulübü, ancak buna iki yıllık uzatma opsiyonu eklendiğini de duyurdu.

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Bu sezon Barcelona formasıyla 9 lig maçına çıkan Fati, 2 gol attı.

UEFA Şampiyonlar Ligi grup elemelerinde 17 Eylül tarihinde Borussia Dortmund ile karşılaşan Barcelona’da sahaya çıkan Fati, bu turnuvada forma giyen en genç futbolcu olarak tarihe geçmişti.

Gine Bissau doğumlu Ansu Fati, İspanya Milli Takımı’nda forma giyebilmesi için eylül ayında hızlı gelişen bir süreçle İspanyol vatandaşı yapılmıştı.

Son güncelleme 23:48 | 4 Aralık 2019
Ansu Fati barcelona ispanya la liga
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