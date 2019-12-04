Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası bugün başladı

Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası, İskoçya’nın Glasgow kentinde başladı.

Şampiyonanın ilk gününde sabah seansında mücadele eden milli sporculardan erkekler 100 metre kelebekte, Ümitcan Gürel 50.58’lik derecesiyle, erkekler 50 metre kurbağalamada, Hüseyin Emre Sakçı 26.18’lik derecesiyle, kadınlar 100 metre sırtüstünde de Ekaterina Ivanova Avramova 58.57’lik derecesiyle yarı finale yükseldi.

Erkekler 100 metre kelebekte, Rasim Oğulcan Gör ve Berk Özkul, erkekler 50 metre kurbağalamada, Demir Atasoy ve Berkay Öğretir, kadınlar 400 metre bireysel karışıkta Viktoria Zeynep Günesş ve Deniz Ertan, kadınlar 100 metre sırtüstünde Selen Özbilen, erkekler 200 metre sırtüstünde Berk Özkul ve Metin Aydın, kadınlar 800 metre serbestte Merve Tuncel ve Beril Böcekler elemeleri geçemedi.

Emre Sakçı, Kerim Jerome Başıkoğlu, Yalım Acımış ve Demir Atasoy’dan oluşan milli takım, erkekler 4×50 metre serbestte final bileti alamadı.

Türkiye’nin kadınlarda 12, erkeklerde 11 sporcuyla mücadele edeceği şampiyona 8 Aralık’ta sona erecek.