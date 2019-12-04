Antalyaspor’dan ilginç açıklama!

Süper Lig ekibi Antalyaspor, ligin 14. haftasında oynayacakları Trabzonspor karşılaşmasına hakem Yaşar Kemal Uğurlu’nun atanmasıyla ilgili olarak açıklama yayınladı.

Eski Türkçe’nin hakim olduğu açıklama dikkat çekerken, Uğurlu’nun Antalyaspor ile Trabzonspor takımları arasında oynanan son 5 maçın 3’üne atanması vurgulandı.

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Antalyaspor’un resmi sitesinden yapılan açıklama şöyle;

“Pek muhterem MHK idare heyeti;

Gayemiz, zat-ı alilerinizi rahatsız etmek değil, haklı serzenişimizi efkar-ı umumiyede dile getirebilmektir.

8 Aralık Pazar günü kıymetli rakibimiz Trabzonspor ile oynayacağımız müsabakaya Yaşar Kemal Uğurlu’nun tayin edildiğini öğrendik, ancak inkisâr-ı hayale uğrayıp pek de tasvip etmedik.

Rakibimiz ile oynayacağımız müsabakalara mütemadiyen bu hakemimizin tayin edilmesi bizleri ziyadesiyle müteessir etmiştir.

Rakibimizle oynadığımız son 5 müsabakamızdan 3’üne reva görülen bu tayinin mantıklı bir açıklamasının yapılmasını bekliyoruz.

Hülasa;

Bizleri yeis içine iten bu kararınızı yeniden mütalaa etmenizin elzem olduğuna inanmaktayız.

Mamafih temennimiz, Yaşar Kemal Uğurlu beyefendinin, bundan önce yaptığı hataları tekerrür etmemesidir.

Temennimiz odur ki; beyanatımız nedeniyle bu kez Disiplin Heyetiniz tarafından cezaya reva görülmeyiz.

Açıklamamızın müsamaha gösterilerek tefsir edilmesi hususunu arz-ı tazim ederiz.

Antalyaspor A.Ş. Basın Sözcüsü

Murat Süğlün”