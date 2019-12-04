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Altay’ın vergi borcu silindi
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Altay’ın vergi borcu silindi

Altay yönetimi, yıllardır kulübün kamburu haline gelen vergi borcunu kapatmayı başardı.

4 Aralık 2019 14:23

Geçen sene 1.4 milyon TL peşin ödeme yaparak Sosyal Güvenlik Kurumu’na olan borcu ortadan kaldıran siyah-beyazlı yönetim, şimdi de 1.2 milyon TL ödeme yaparak vergi borcunu sildi. Başkan Özgür Ekmekçioğlu, Spor Toto gelirleriyle vergi borcunu kapatmak için kulüpten alacağı bulunan 4 eski personelin icra dosyalarını kapattı.

2000’li yılların başından bu yana ödenmeyen ve 2016 yılında 3.7 milyon TL’yi bulan kulübün vergi borcu, o yıl 6736 sayılı Kanun’la ayda 103 bin TL olmak üzere, 36 ay taksitle ödeme yapılması şartıyla yapılandırılmıştı. Altay yönetiminin son dönemde 1.6 milyon TL’ye düşen borcu peşin ödemeyi teklif etmesi üzerine Kordon Vergi Dairesi borcu 1.2 milyon TL’ye düşürdü ve kulüp Spor Toto geleriyle peşin ödeme yaparak 400 bin TL kâr elde etti.

Son güncelleme 14:23 | 4 Aralık 2019
altay vergi borcu
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
13 8 27
2 Istanbul Basaksehir
13 7 25
3 Besiktas
13 7 24
4 Trabzonspor
13 6 23
5 Alanyaspor
13 6 22
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