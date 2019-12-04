Altay Trabzonspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Trabzonspor kupada Altay’a konuk oluyor

Türkiye Kupası’nda heyecan Trabzonspor Altay maçı ile devam ediyor. İlk maçta galibiyet almak isteyen bordo mavili takımda Sturridge'in mücadeleye 11'de çıkması bekleniyor. TFF 1. Lig’e istediği gibi başlayamayan Altay ise güçlü rakibi karşısında kazanarak moral arıyor.

ALTAY TRABZONSPOR SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

İzmir Atatürk Stadı'ndaki mücadele saat 18.30'da başlayacak. Serkan Tokat’ın düdük çalacağı karşılaşma A Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.

ALTAY TRABZONSPOR MUHTEMEL İLK 11

Altay: Aydın, Erhan, Gençer, Abdülkerim, Özgür, Yılmaz, Deniz, Leandrinho, Tatos, Putsila, Paixao

Trabzonspor: Erce, Serkan, Hosseini, Fernandes, Abdurrahim, Abdülkadir, Doğan, Yusuf, Avdijaj, Ekuban, Sturridge