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Altay Trabzonspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Trabzonspor kupada Altay’a konuk oluyor
Ziraat Türkiye Kupası

Altay Trabzonspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Trabzonspor kupada Altay’a konuk oluyor

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk karşılaşmasında Trabzonspor Altay'a konuk oluyor. Son lig maçında Galatasaray'a karşı galibiyeti son dakikalarda kaçıran Trabzonspor, Altay karşısında kazanarak moral bulmak istiyor. Peki Altay Trabzonspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

4 Aralık 2019 10:16

Türkiye Kupası’nda heyecan Trabzonspor Altay maçı ile devam ediyor. İlk maçta galibiyet almak isteyen bordo mavili takımda Sturridge'in mücadeleye 11'de çıkması bekleniyor. TFF 1. Lig’e istediği gibi başlayamayan Altay ise güçlü rakibi karşısında kazanarak moral arıyor.

ALTAY TRABZONSPOR SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

İzmir Atatürk Stadı'ndaki mücadele saat 18.30'da başlayacak. Serkan Tokat’ın düdük çalacağı karşılaşma A Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.

ALTAY TRABZONSPOR MUHTEMEL İLK 11

Altay: Aydın, Erhan, Gençer, Abdülkerim, Özgür, Yılmaz, Deniz, Leandrinho, Tatos, Putsila, Paixao

Trabzonspor: Erce, Serkan, Hosseini, Fernandes, Abdurrahim, Abdülkadir, Doğan, Yusuf, Avdijaj, Ekuban, Sturridge

Son güncelleme 10:16 | 4 Aralık 2019
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
13 8 27
2 Istanbul Basaksehir
13 7 25
3 Besiktas
13 7 24
4 Trabzonspor
13 6 23
5 Alanyaspor
13 6 22
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