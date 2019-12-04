CANLI | Altay-Trabzonspor

ALTAY 0-0 TRABZONSPOR (İLK YARI OYNANIYOR)
- 8′ Altay, Trabzonspor savunmasını az kişiyle yakaladı. Serkan Asan’ın hatasında İzmir ekibi gole yaklaştı ancak savunma topu kornere gönderdi.
- Karşılaşma konuk takım Trabzonspor’un vuruşuyla başladı.
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur mücadelesinde Altay ile Trabzonspor ilk maçta karşı karşıya geliyor. İzmir Atatürk Stadı’ndaki mücadeleyi hakem Serkan Tokat yönetiyor.
ALTAY TRABZONSPOR MAÇI CANLI İZLE
İzmir temsilcisi, TFF 1. Lig’de oynadığı 13 maçta topladığı 16 puanla 10. sırada; bordo-mavililer ise Süper Lig’de 13. haftayı 23 puanla 4. sırada tamamladı. Bu karşılaşmanın rövanşı 19 Aralık Perşembe günü Trabzon’da oynanacak.
Altay; 3. turda Mardin Başak, 4. turda ise Görelespor’u eleyerek 5. tura yükseldi. Trabzonspor ise kupadaki ilk maçına çıkıyor.
KADROLAR
Altay: Cihan, Mesut, Cenk, Erhan, Gençer, Özgür, Mustafa, Tatos, Putsila, Adamu, Leandrinho
Yedekler; Emre, İbrahim Öztürk, Abdülkerim, Kadir, Deniz, Hüsamettin, Oğuz, Yılmaz, Paixao, Kazımcan
Trabzonspor: Erce, Serkan Asan, Hüseyin Türkmen, Ivanildo, Abdurrahim, A. Parmak, Sosa, Avdijaj, Yusuf, Ekuban, Sturridge
Yedekler; Uğurcan, Campi, K. Ahmet, Obi Mikel, Fıratcan, Nwakaeme, Doğan, Cafer, Koray, Sörlot