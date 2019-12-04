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CANLI | Altay-Trabzonspor
Ziraat Türkiye Kupası

CANLI | Altay-Trabzonspor

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor... Süper Lig'de 4. sırada yer alan Trabzonspor, Altay deplasmanında rövanş için avantaj arıyor. Mücadelenin tüm detaylarını ve skorunu anbean SKOR'dan takip edebilirsiniz. Ayrıca Altay ile Trabzonspor maçı canlı izle bağlantısı da haberimizde yer alıyor.

4 Aralık 2019 17:48

ALTAY 0-0 TRABZONSPOR (İLK YARI OYNANIYOR)

  • 8′ Altay, Trabzonspor savunmasını az kişiyle yakaladı. Serkan Asan’ın hatasında İzmir ekibi gole yaklaştı ancak savunma topu kornere gönderdi.
  • Karşılaşma konuk takım Trabzonspor’un vuruşuyla başladı.

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur mücadelesinde Altay ile Trabzonspor ilk maçta karşı karşıya geliyor. İzmir Atatürk Stadı’ndaki mücadeleyi hakem Serkan Tokat yönetiyor.

ALTAY TRABZONSPOR MAÇI CANLI İZLE

İzmir temsilcisi, TFF 1. Lig’de oynadığı 13 maçta topladığı 16 puanla 10. sırada; bordo-mavililer ise Süper Lig’de 13. haftayı 23 puanla 4. sırada tamamladı. Bu karşılaşmanın rövanşı 19 Aralık Perşembe günü Trabzon’da oynanacak.

Altay; 3. turda Mardin Başak, 4. turda ise Görelespor’u eleyerek 5. tura yükseldi. Trabzonspor ise kupadaki ilk maçına çıkıyor.

KADROLAR

Altay: Cihan, Mesut, Cenk, Erhan, Gençer, Özgür, Mustafa, Tatos, Putsila, Adamu, Leandrinho

Yedekler; Emre, İbrahim Öztürk, Abdülkerim, Kadir, Deniz, Hüsamettin, Oğuz, Yılmaz, Paixao, Kazımcan

Trabzonspor: Erce, Serkan Asan, Hüseyin Türkmen, Ivanildo, Abdurrahim, A. Parmak, Sosa, Avdijaj, Yusuf, Ekuban, Sturridge

Yedekler; Uğurcan, Campi, K. Ahmet, Obi Mikel, Fıratcan, Nwakaeme, Doğan, Cafer, Koray, Sörlot

Son güncelleme 18:40 | 4 Aralık 2019
altay trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
13 8 27
2 Istanbul Basaksehir
13 7 25
3 Besiktas
13 7 24
4 Trabzonspor
13 6 23
5 Alanyaspor
13 6 22
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