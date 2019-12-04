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Adebayor’dan sonra bir ayrılık daha…
Kayserispor

Adebayor’dan sonra bir ayrılık daha…

Kayserispor'da Emmanuel Adebayor'dan sonra Georges Ntep de, sözleşmesini tek taraflı feshetti.

4 Aralık 2019 13:48

Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor’da Kamerunlu futbolcu Paul Georges Ntep ile yollar ayrıldı.

Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, sezon başında Kayserispor’un Almanya’nın Wolfsburg takımından kiralık olarak kadrosuna kattığı 27 yaşındaki oyuncu Ntep, alacakları dolayısıyla sözleşmesini tek taraflı feshetti.

02 Aralık 2019 Adebayor Türkiye`deki son golünü attı! `Bugün ayrılıyorum` Kayserispor`un yıldız futbolcusu Adebayor, Beşiktaş maçının ardından yaptığı açıklamada takımdan ayrıldığını açıkladı. İlgili Haberi Oku

Kulüp yönetim kurulunun 25 Kasım’da yaptığı toplantı sonrası kadro dışı bırakılan Ntep, Kayseri’den ayrılarak Almanya’ya gitmişti. Ntep, sarı-kırmızılı takım ile 5 lig ve 1 Ziraat Türkiye Kupası maçına çıkmıştı.

Kayserispor’da, Beşiktaş maçının ardından Togolu futbolcusu Emmanuel Adebayor da takımdan ayrıldığını açıklamıştı.

Son güncelleme 13:49 | 4 Aralık 2019
kayserispor Paul Georges Ntep
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
13 8 27
2 Istanbul Basaksehir
13 7 25
3 Besiktas
13 7 24
4 Trabzonspor
13 6 23
5 Alanyaspor
13 6 22
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