SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: TBMM'de kavga çıktı!
16 yaşındaki Emin Bayram, Galatasaray formasıyla ilk kez!
Galatasaray

16 yaşındaki Emin Bayram, Galatasaray formasıyla ilk kez!

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında TFF 2. Lig ekibi Tuzlaspor'u konuk eden sarı-kırmızılı takım, sahaya yedek ağırlıklı bir kadroyla çıktı. Sarı kırmızılı ekipte 16 yaşındaki Emin Bayram ilke kez A takımla bir maça çıktı.

4 Aralık 2019 21:30

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında TFF 2. Lig ekibi Tuzlaspor’u konuk eden Galatasaray, sahada yedek ağırlıklı bir kadroyla yer aldı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, karşılaşmada bu sezon daha az forma şansı bulan futbolcuları görevlendirdi.

Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig’de hafta sonunda Trabzonspor ile oynadığı maça göre ilk 11’de 10 değişiklikle Tuzlaspor karşısına çıktı. Japon futbolcu Yuto Nagatomo, hem Trabzonspor hem de kupa maçında ilk 11’de başlayan tek oyuncu oldu.

Galatasaray’da sakatlıkları bulunan Radamel Falcao, Ryan Babel, Florin Andone, Mario Lemina, Sofiane Feghouli, Christian Luyindama ve Şener Özbayraklı’nın yanı sıra Fernando Muslera, Marcao ve Steven Nzonzi, maçın kadrosunda bulunmadı.

Ziraat Türkiye Kupası’na bu turda dahil olan Galatasaray, Tuzlaspor maçına Okan Kocuk, Yuto Nagatomo, Emin Bayram, Ahmet Çalık, Emre Taşdemir, Jean Michael Seri, Selçuk İnan, Taylan Antalyalı, Jimmy Durmaz, Yunus Akgün ve Emre Mor ile başladı.

Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde ise Batuhan Şen, Adem Büyük, Younes Belhanda, Ryan Donk, Ömer Bayram, Mariano Filho, Erencan Yardımcı, Ercan Şirin, Süleyman Luş ve Ferhan Evren oturdu.

EMİN BAYRAM’IN İLK MAÇI

Galatasaray’da genç futbolcu Emir Bayram, ilk kez A takımla bir maça çıktı.

Fatih Terim, Tuzlaspor maçında stoperde 16 yaşındaki Emin Bayram ile Ahmet Çalık’a formayı verdi.

Sezon başında transfer edilen Taylan Antalyalı da sarı-kırmızılı forma altında ilk kez bir resmi maça ilk 11’de başladı.

Son güncelleme 21:30 | 4 Aralık 2019
Emin Bayram galatasaray
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
13 8 27
2 Istanbul Basaksehir
13 7 25
3 Besiktas
13 7 24
4 Trabzonspor
13 6 23
5 Alanyaspor
13 6 22
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
YAKINDAKİ MAÇLAR
Fenerbahçe
06/12/2019 - 20:30
-
Gençlerbirligi
Yeni Malatyaspor
07/12/2019 - 15:00
-
Sivasspor
TÜMÜNÜ GÖR