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Zlatan için flaş iddia! Yeni adresi belli oldu…
İtalya Serie A

Zlatan için flaş iddia! Yeni adresi belli oldu…

İsveçli yıldız futbolcu Zlatan Ibrahimoviç'in İngiltere Premier Lig ekiplerini reddederek eski takımı İtalyan devi Milan ile sezon sonuna kadar anlaştığı iddia edildi.

3 Aralık 2019 08:03

La Galaxy’den ayrılan Zlatan Ibrahimovic’in yeni takımı bir süredir merak konusuyken flaş bir iddia ortaya atıldı.

İngiliz gazeteleri, bir süredir Premier Lig’e döneceği yönünde sinyaller verdiğini iddia ettiği Zlatan Ibrahimovic’in Milan ile anlaştığını yazdı.

Milan ile sezon sonuna kadar 6 aylık bir anlaşma yaptığı iddia edilen Zlatan’ın kırmızı siyahlı kulübün eski günlerine dönebilmesi için ter dökeceği belirtiliyor.

Premier Lig’de adı eski kulübü Manchester United ile de anılan Zlatan Ibrahimovic’in eski hocası Mourinho’nun takımı Tottenham ile de dirsek temasında olduğu bir süredir yazılıyordu.

İsveçli süper yıldız 2019 yılında MLS’te çıktığı 31 maçta 31 gol atmayı başararak ilerleyen yaşına rağmen ne kadar formda olduğunu bir kez daha kanıtlamıştı.

Son güncelleme 08:13 | 3 Aralık 2019
italya milan seria a transfer Zlatan Ibrahimovic
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