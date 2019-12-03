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Ziraat Türkiye Kupası maçları ne zaman? İşte tarihler…
Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası maçları ne zaman? İşte tarihler…

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçları başladı. Fatih Karagümrük-Göztepe, Esenler Erokspor-Demir Grup Sivasspor, Fenerbahçe-İstanbulspor, BtcTurk Yeni Malatyaspor-Keçiörengücü, Aytemiz Alanyaspor-Adanaspor bugün karşılaştı. İşte Ziraat Türkiye Kupası maçları...

3 Aralık 2019 19:48

Ziraat Türkiye Kupası'dan oynanacak 5. tur karşılaşmalarının programı açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi sitesinden açıklanan program ilk maçlar 3-4-5 Aralık'ta rövanş maçları ise 17-18-19 Aralık'ta oynanacak.

TFF ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇ PROGRAMI

3 Aralık Salı:

13.00 Fatih Karagümrük-Göztepe (Vefa)

14.30 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Keçiörengücü (Yeni Malatya)

16.30 Aytemiz Alanyaspor-Adanaspor (Bahçeşehir Okulları)

18.30 Esenler Erokspor-Demir Grup Sivasspor (Esenler)

20.45 Fenerbahçe-İstanbulspor (Ülker)

4 Aralık Çarşamba:

13.00 Hekimoğlu Trabzon-Medipol Başakşehir (Vakfıkebir İlçe)

13.45 Eyüpspor-Antalyaspor (Stadı açıklanmadı)

14.30 Kasımpaşa-Vanspor Futbol Kulübü (Recep Tayyip Erdoğan)

16.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Bursaspor (Erzurum Kazım Karabekir)

18.30 Altay-Trabzonspor (İzmir Atatürk)

20.45 Galatasaray-Tuzlaspor (Türk Telekom)

5 Aralık Perşembe:

13.00 Kırklarelispor-Gaziantep Futbol Kulübü (Kırklareli Atatürk)

14.30 İstikbal Mobilya Kayserispor-Manisa Futbol Kulübü (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

16.30 Altınordu-Yukatel Denizlispor (Gazi Mustafa Kemal Atatürk)

18.30 Çaykur Rizespor-Yılport Samsunspor (Çaykur Didi)

20.45 Beşiktaş-Anagold 24Erzincanspor (Vodafone Park)

Son güncelleme 19:49 | 3 Aralık 2019
ziraaat türkiye kupası
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
13 8 27
2 Istanbul Basaksehir
13 7 25
3 Besiktas
13 7 24
4 Trabzonspor
13 6 23
5 Alanyaspor
13 6 22
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