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‘Yılın Taraftarı’ seçildi! Arkadaşını kızdırmak için 180 km yol gittikten sonra…
İngiltere Premier Lig

‘Yılın Taraftarı’ seçildi! Arkadaşını kızdırmak için 180 km yol gittikten sonra…

Fransa'nın ünlü gazetesi L'equipe, '2019 Yılın Taraftarı' ödülünü Newcastle United'ı tutan bir İngilize verdi. Fanatik taraftar, Newcastle United'ın Everton'u 3-2 yendiği maçtan sonra yaklaşık 180 km yol gittikten sonra arkadaşının kapısını çalıp suratına attığı kahkaha ile gündeme gelmişti. İşte detaylar...

SKOR DIŞ HABER 3 Aralık 2019 19:44

İngiltere takımlarından Newcastle United’ın bir taraftarı, ünlü Fransız gazetesi L’equipe tarafından verilen ‘Yılın Taraftarı’ ödülüne layık görüldü.

Geçtiğimiz Mart ayında oynanan ve Newcastle United’ın 3-2 kazandığı Everton maçından sonra arkadaşına yaptığı şaka ile gündeme gelen taraftarın videosu sosyal medyada binlerce kez paylaşılmıştı.

Yaklaşık 180 km uzaklıkta oturan Everton taraftarı arkadaşının evine giden Newcastle United taraftarı, zili çaldıktan sonra kapının açılmasını bekledi. Arkadaşının kapıyı açmasının ardından kahkahayı basan fanatik Newcastle United taraftarı ardından hiçbir şey olmamış gibi arkasını dönüp gitti.

Bu anları taraftarın eşi videoya kaydederken sosyal medyada gündeme oturmayı da başarmıştı.

Fransa’nın yüksek tirajlı gazetesi L’equipe de bu taraftara “2019 Yılının Taraftarı” ödülünü verdi.

Geçen sezon oynanan maçta ilk yarıda Richarlison ve Calvert Lewin’in golleriyle 2-0 öne geçen Everton, ikinci yarıda Salomon Rondon ve Ayoze Perez’in (2) gollerine engel olamayınca sahadan 3-2’lik yenilgiyle ayrılmıştı.

Son güncelleme 19:54 | 3 Aralık 2019
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