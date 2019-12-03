Turan Hançerli engelli şampiyonlarla yüzdü

SÖZCÜ / İSTANBUL Hançerli, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Türkiye, Avrupa ve Dünya şampiyonlukları yaşamış engelli yüzücüleriyle birlikte İstanbul Üniversitesi Avcılar Spor Kompleksi'nde bulunan yüzme havuzunda yüzdü. Beytullah Eroğlu, Koral Berkin Kutlu, Nil Şahin, Nevval Beren Mutlu, Mustafa Şar, Yusuf Oğur gibi şampiyon isimlerle birlikte yüzen Turan Hançerli'nin performansı beğeni topladı. Hançerli, “Türkiye'nin ilk engelli belediye başkanıyım. Aşılamayacak engel yoktur” diye konuştu.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, şampiyon yüzücüler ile yarıştı. Avcılar Spor Kompleksi’nde gerçekleşen yarışmada, Hançerli esprili bir dille, “Hedefimiz Manş Denizi. Birinciliği kaptırmadım, tabi sondan birinci oldum” dedi.

Hançerli, şampiyon sporcularla yarışıp yarışı tamamlamanın bile kendisi için güzel bir duygu olduğunu ifade ederek, İstanbul Boğazı’nı da geçme hedefi olduğunu söyledi. Hançerli, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü ile ilgili, fırsat verildiğinde aşılamayacak engel olmadığını belirterek, “3 Aralık farkındalık günü. Engellilerin eşit hak ve eşit yaşam hakkını hatırlattığımız ve gerçek engelin engelli bireylerde olmadığını, bu bireylerin önüne çıkan engellerde olduğunu gösteren çok güzel bir yarış oldu. Arkadaşlarımızın her biri Dünya, Avrupa, Türkiye şampiyonu ve inanılmaz da hızlı yüzüyorlar. Fırsat verildiğinde aşılamayacak engel yok” dedi.

“365 GÜN YANINIZDAYIZ”

Hançerli, “Ben belediye başkanı oldum. Türkiye'de ilk engelli belediye başkanıyım. Tabi ilkleri yapan yüzlerce, binlerce insan var. Dün bir engelli mühendis arkadaşımızla buluştuk. Adana'dan dünyanın bütün şehirlerine hizmet sunan bir engelli arkadaşımız. Engeller engel değil, yeter ki hak ve olanaklarda eşit davranılsın, önlerine engel çıkarılmasın. Tüm engelli dostlarımla birlikte eşit, adil bir Avcılar, adil bir İstanbul ve dünya arzumuzu, hayalimizi büyütüyoruz. Asla umutsuzluğa, yılgınlığa ve dertleri aşamayacaklarına ilişkin kaygıya kapılmasınlar. Bizler yaptık, sizler de yapabilirsiniz. Evet, zor ama biraz daha fazla çalışınca, biraz daha fazla gayret edince oluyor. Biz de sizlerin yanındayız. Sadece 3 Aralık'ta değil, 365 gün yanınızdayız” diye konuştu.