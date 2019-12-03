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Tolgay Arslan: Mutsuzum, geceleri uyuyamıyorum!
Ziraat Türkiye Kupası

Tolgay Arslan: Mutsuzum, geceleri uyuyamıyorum!

Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası'nda İstanbulspor'u 4-0 mağlup ettiği maçın ardından konuşan Tolgay Arslan, 'Geceleri uyuyamıyorum, mutsuzum' ifadelerini kullandı.

3 Aralık 2019 23:37

Fenerbahçe’nin Türkiye Kupası’nda İstanbulspor’u 4-0 mağlup ettiği mücadelenin ardından Tolgay Arslan açıklamalarda bulundu.

Oynamaya hazır olduğunu söyleyen ve Ersun Yanal’a mesaj yollayan Tolgay, “İlk defa kariyerimde böyle bir şey yaşıyorum. Her sezon 35-40 maçı buluyordum. İlk haftalarda sakattım, aslında birkaç haftadır iyi hissediyorum kendimi. Maç eksiğim var, kapatmaya çalışıyorum. Hazırım, fitim, taraftara gerçek Tolgay’ı göstermeye çalışıyorum” ifadelerini kullandı.

Oynamadığı için mutlu olmadığını söyleyen ve espriyle karışık “Geceleri uyuyamıyorum” diyen 29 yaşındaki futbolcu, “Oynamayan oyuncu her zaman mutsuz, ben de mutlu değilim. Geceleri uyuyamıyorum” dedi.

03 Aralık 2019 Ersun Yanal`dan Ferdi açıklaması: Erken hasat problem yaratır Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal 4-0 kazandıkları İstanbulspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 23:37 | 3 Aralık 2019
Fenerbahçe İstanbulspor Tolgay Arslan
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
13 8 27
2 Istanbul Basaksehir
13 7 25
3 Besiktas
13 7 24
4 Trabzonspor
13 6 23
5 Alanyaspor
13 6 22
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