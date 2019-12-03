Takım ruhu ateşledi

Beşiktaş, kendi sahasında oynamış olduğu futbolla ve mükemmel gollerle Kayserispor'u adeta dağıttı. Her bölgede rakibine karşı üstünlük sağlayarak ideal 11'ini de buldu. Müsabakaya tempolu, hızlı ve rakibe oynama fırsatı vermeden başlayan Beşiktaş, bu tempoyu ve iyi futbolu devam ettirdiği sürece şampiyonluğun en büyük favorisidir. Neleri doğru yaptığına bakacak olursak;

1 – Topa sahip olan, çok pas yapan, oyunun yönünü çok çabuk değiştiren Beşiktaş rahat gollerle galibiyeti buldu.

2 – Siyah-beyazlılar, kanatlardan kombine akınlar yaptı. Sağdan Gökhan ve Diaby, soldan Caner ile Nkodou rakibin iki kanadını da adeta perişan etti. Etkili ortalarla da hem pozisyon ürettiler hem de takımları adına skor ürettiler.

3 – Beşiktaş’ın orta sahası sezon başından bu yana ilk defa rakibini oynatmadı. Merkezden ise etkili akınlar yaptı. Özellikle Atiba ve Adem'in performansları adeta büyüledi. Elneny'nin de koşup, mücadele ettiği ve pres yaptığını gördük. Gelecekte ikinci bir Medel olmaya aday olduğunu söyleyebilirim.

Forvette Burak olduğu sürece, ortaya böyle performans koyduğu sürece, sahadaki hırsıyla takımı ateşleyen karakter yapısıyla ve de attığı gollerle Türkiye'nin hâlâ en iyi santrforu olduğunu ispatlıyor. Beşiktaş'ı, bireysel performansı ile takım performansını bütünleştirerek tam kapasiteyi ortaya koyduğu zaman yenmek çok zor. Ortaya harika bir takım ruhu koydular.

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