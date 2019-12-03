SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Son dakika… Dünya bu görüşmeye kilitlendi: İki liderden bomba ifadeler
Süper Lig’de 7 takım PFDK’lık oldu! Fenerbahçe takım halinde…
Trabzonspor

Süper Lig’de 7 takım PFDK’lık oldu! Fenerbahçe takım halinde…

Süper Lig'de Fenerbahçe ve Trabzonspor, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

3 Aralık 2019 18:17

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig’den 7 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF’den yapılan açıklamada, Süper Lig’de 13. hafta müsabakalarındaki disiplin ihlallerinden dolayı Fenerbahçe, Trabzonspor, BtcTurk Yeni Malatyaspor, Çaykur Rizespor, Göztepe, Yukatel Denizlispor ve İttifak Holding Konyaspor’un PFDK’ye gönderildiği bildirildi.

Açıklamada, “FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü’nün 30.11.2019 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve “6 futbolcusunun sarı kart ve 1 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 40. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir” denildi.

TFF 1. Lig temsilcilerinden Adanaspor’un kulüp başkanı Bayram Akgül ve Giresunspor’un kulüp başkanı Sacit Ali Eren disipline verildiği kaydedildi.

Osmanlıspor’un teknik direktörü Mustafa Dalcı, Boluspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, Ekol Hastanesi Balıkesirspor Teknik Direktörü Ali Tandoğan, Balıkesir temsilcisinin teknik sorumlusu Mustafa Ati Göksu ile antrenörü Recep Biler’in de farklı ihlallerden dolayı PFDK’ye sevk edildiği aktarıldı.

Ayrıca Adanaspor ve Bursaspor kulüplerinin de disiplin kuruluna gönderildiği belirtildi.

Son güncelleme 18:20 | 3 Aralık 2019
Fenerbahçe pfdk trabzonspor
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
13 8 27
2 Istanbul Basaksehir
13 7 25
3 Besiktas
13 7 24
4 Trabzonspor
13 6 23
5 Alanyaspor
13 6 22
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
YAKINDAKİ MAÇLAR
Fenerbahçe
06/12/2019 - 20:30
-
Gençlerbirligi
Yeni Malatyaspor
07/12/2019 - 15:00
-
Sivasspor
TÜMÜNÜ GÖR