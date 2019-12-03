Süper Lig puan durumu: Ligin zirvesi alev aldı! İşte güncel puan tablosu…

Süper Lig’de 13. hafta karşılaşmaları Pazartesi günü oynanan Beşiktaş Kayserispor maçı ile sona erdi. Haftaya lider olarak giren Sivasspor Kasımpaşa karşısında evinde 2-0 kazanarak haftayı lider olarak tamamlamayı garantiledi. Fenerbahçe'nin yaşadığı puan kaybı sonrasında önemi artan Trabzonspor Galatasaray maçında da kazanan çıkmadı. Süper Lig 13. haftaya ikinci sırada giren Trabzonspor beraberlik sonrasında koltuğunu Başakşehir'e verdi. Haftanın kapanış maçında Pazartesi günü Beşiktaş Kayserispor’u yenerek üçüncü sıraya yükselmeyi başardı. İşte 13. hafta Süper Lig puan tablosu…

SÜPER LİG PUAN DURUMU