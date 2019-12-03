Satranç sporcularına verilen sağlık raporlarında büyük ayıp!

Türkiye'de satranç sporuyla ilgilenen sporculara lisans çıkarılması için son 2 senedir sağlık raporu isteniyor. Aslında bu rapor 2007 yılında düzenlenen 3289 sayılı kanunla istenmeye başlamış. Ancak Satranç Federasyonu bu zamana kadar lisans çıkarılırken sağlık raporuyla ilgili sorun yaşanmadığını son 2 yıldır raporların mecburi olarak istendiğini belirtti.

‘YARIŞMALARA KATILABİLMELERİ İÇİN LİSANS ŞARTTIR’

2007 yılında düzenlenen 3289 Sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü'nün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 22. maddesinde “Sporcuların yarışmalara katılabilmeleri için lisans almaları şarttır. Spor yapmaya ve musabakalara katılmaya elverişliliği sağlık raporu ile tevsik edilmeyenlere lisans verilmez. Gerçek şahıslar, bir kulüp adına veya ferdi olarak lisans alabilir” ifadesiyle sporcuların lisans çıkarmaları için sağlık raporu alması gerektiği belirtilmişti. Satranç camiası da sporcular için bu gerekliliğin abes olduğunu belirterek karara tepki göstermişti.

‘BİLİYORSA OYNASIN, BİLMİYORSA OYNAMASIN’

Tüm bu tartışmalar devam ederken son olarak satranç sporcularına verilen sağlık raporlarında doktorların açıklama kısmına yazdıkları ifadeler sosyal medyada gündeme oturdu. Satranç sporcularından sağlık raporu istenmesi zorunluluğundan sonra doktorların açıklama bölümüne “Beyni vardır” ve “Biliyorsa oynasın, bilmiyorsa oynamasın” gibi ifadeler kullanmaları adeta sporcularla ve federasyonla dalga geçiyormuş izlenimi yarattı. Sosyal medyada yayınlanan o raporlar büyük tepki çekti.

2 SENEDİR GÖRÜŞME HALİNDELER

Türkiye Satranç Federasyonu'nun, yoğun bir çaba sarf ederek satranç sporcularından sağlık raporu istememesi için ilgili bakanlıklarla 2 senedir görüşme içinde olduğu öğrenildi.