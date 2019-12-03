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Roberto Carlos için Türkiye’ye dönecek iddiası!
Süper Lig

Roberto Carlos için Türkiye’ye dönecek iddiası!

Real Madrid’in efsane isimlerinden Roberto Carlos’un adı son günlerde Türk takımlarıyla anılmaya başlandı.

3 Aralık 2019 19:07

Ülkemizde Sivasspor ve Akhisar Belediyespor'u çalıştıran dünyaca ünlü yıldız Roberto Carlos'un Türkiye'ye tekrar döneceği konuşuluyor.

Geçtiğimiz sezonlar da Real Madrid kulübünde pazarlama yönetimi konusunda görev alan Roberto Carlos'un teknik direktörlüğü geri dönmek istediği öğrenildi.

“FENERBAHÇE'DE YÖNETİM SICAK BAKMIYOR”

Ersun Yanal yönetiminde son haftalarda puan kayıpları yaşayan Fenerbahçe ile ismi geçen Roberto Carlos'a Fenerbahçe yönetiminin sıcak bakmadığı gelen haberler arasında.

Daha önce yaptığı açıklamalarda Türkiye'yi, Türk insanını ve Türklerin futbola olan tutkusunu çok sevdiğini dile getiren Brezilyalı efsane oyuncunun tekrar Türkiye'de yaşamayı istese de, bir bahis firmasının reklam yüzü olması sebebiyle bu anlaşmanın zor olduğu belirtiliyor.

Roberto Carlos, 2017'de Real Madrid'den 6.5 milyon Euro'ya Fenerbahçe'ye transfer olmuş futbolculuk kariyeri sonrası da 2013'te Sivasspor, 2015 yılında ise Akhisar Belediyespor'u çalıştırmıştı.

Son güncelleme 19:07 | 3 Aralık 2019
Roberto Carlos
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
13 8 27
2 Istanbul Basaksehir
13 7 25
3 Besiktas
13 7 24
4 Trabzonspor
13 6 23
5 Alanyaspor
13 6 22
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