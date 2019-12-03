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Rıza Çalımbay: Oyun disiplininden kopmadık, güzel bir galibiyet aldık
Sivasspor

Rıza Çalımbay: Oyun disiplininden kopmadık, güzel bir galibiyet aldık

Ziraat Türkiye Kupası 5'inci tur ilk maçında Esenler Erokspor'u deplasmanda 2-0 mağlup eden Demir Grup Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

3 Aralık 2019 21:35

Oyun disiplininden kopmadıklarını söyleyen Çalımbay, şu ifadeleri kullandı: “Maçın başından sonuna kadar oyun disiplininden kopmadık, güzel galibiyet aldık. Kupa maçlarına ciddi bakmak gerekiyor. Ters ve iyi bir takıma karşı oynadık. Onların 3-4 maçını seyrettik, ona göre geldik. Dezavantajlarımızdan biri suni çimde oynamamızdı, zor geldi. Bazı arkadaşlarımız yeni oynadı. Yeni Malatyaspor’a karşı en önemli maçlarımızdan birini oynayacağız. Bu maçı mutlaka iyi şekilde bitirmemiz gerekiyor. 4 final maçımız vardı. Biri gitti, 3’ü kaldı. Bunlardan biri de Malatyaspor maçı olacak  Zor olacağını biliyoruz. Tek sıkıntımız Yatabare’nin cezalı olması. İyi şekilde ayrılacağız, takıma güveniyorum.”

Son güncelleme 21:36 | 3 Aralık 2019
Rıza Çalımbay sivasspor türkiye kupası
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
13 8 27
2 Istanbul Basaksehir
13 7 25
3 Besiktas
13 7 24
4 Trabzonspor
13 6 23
5 Alanyaspor
13 6 22
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