Marco van Basten’e bir şok daha! FIFA 20’den çıkartıldı…

Hollanda ve dünya futbolunun unutulmaz isimlerinden 3 Altın Top ödüllü Marco van Basten, canlı yayında yaptığı “Sieg Heil” açıklamasından sonra futbolseverlerin en çok tercih ettiği oyunlardan biri olan FIFA 20’dan çıkartıldı.

Dünyaca ünlü oyun FIFA 20, Marco van Basten’in oyundan çıkarıldığını yayınladığı mesaj ile kullanıcılarına duyurdu.

İşte FIFA 20 tarafından yapılan açıklama…

FIFA Topluluğu,

Geçtiğimiz günlerde Marco van Basten tarafından yapılan yorumların farkındayız. Oyunumuzun tüm bölümlerinde eşitliğe ve çeşitliliğe olan bağlılığımızı korumaya kararlıyız. Bu nedenle, Marco van Basten İKON ögelerini ikinci bir bildirime kadar Paketlerden, KKG’lerden ve FUT Draft’ten kaldırıyoruz.

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FIFA Ekibi

NELER YAŞANMIŞTI?

Hollanda ve dünya futbolunun unutulmaz isimlerinden biri olan Marco van Basten, Hollanda Ligi 14. haftasında oynanan Ajax – Heracles maçını, yayıncı kuruluş Fox Sports için yorumlamıştı.

Maç öncesi, muhabirin Herakles takımının Alman antrenörü Frank Wormuth ile Almanca yaptığı canlı röportaj sonrası, stüdyoda Marco van Basten’in “Sieg Heil” (Yaşasın Zafer) diye seslendiği duyulmuştu. Nazilerin sembol sloganlarından olan bu sözlerin sosyal medyada yayınlanması tartışmalara neden olmuştu.

Tepkiler üzerine kanal yönetimi, van Basten’ın programındaki yorumculuğunu geçici olarak durdurmuştu. 3 Altın Top ödüllü isim ise gafıyla ilgili olarak, “Aptalca ve uygunsuz” sözleriyle özür diledi.

Kanal yönetimi, van Basten’in bir haftalık ücretinin Hollanda Savaş Belgeleri Enstitüsü isimli kuruluşa bağışlanacağını açıklamıştı.